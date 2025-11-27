Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной - РИА Новости, 27.11.2025
12:09 27.11.2025 (обновлено: 16:14 27.11.2025)
Суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной
Суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной - РИА Новости, 27.11.2025
Суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной
Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности певице Ларисе Долиной, передает... РИА Новости, 27.11.2025
жилье, москва, лариса долина, происшествия
Жилье, Москва, Лариса Долина, Происшествия
Суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной

Суд отклонил жалобу Лурье и оставил Долиной право собственности на квартиру

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности певице Ларисе Долиной, передает корреспондент РИА Новости.
"Кассационную жалобу Лурье <…> оставить без удовлетворения", — огласила решение судья.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"
24 ноября, 01:46
Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной. Сама она в суд не явилась, как и Лурье.
Позже адвокат Лурье заявила, что решение будет обжаловано в Верховном суде.
В конце марта Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Долиной, оспаривавшей сделку по продаже квартиры в Ксеньинском переулке. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Процесс по делу об афере с квартирой Долиной проходит сейчас в Балашихинском городском суде Подмосковья. На скамье подсудимых четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года телефонные аферисты обрабатывали Долину и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры. Так они похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили певицу права на квартиру, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за операции и расходов на сделку — не менее 317 миллионов.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Депутат рассказал, как решить проблему сделок по "схеме Долиной"
25 ноября, 12:29
 
ЖильеМоскваЛариса ДолинаПроисшествия
 
 
