Суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной
2025-11-27T12:09:00+03:00
2025-11-27T12:09:00+03:00
2025-11-27T16:14:00+03:00
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности певице Ларисе Долиной, передает корреспондент РИА Новости.
"Кассационную жалобу Лурье <…> оставить без удовлетворения", — огласила решение судья.
Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной
. Сама она в суд не явилась, как и Лурье.
Позже адвокат Лурье заявила, что решение будет обжаловано в Верховном суде.
В конце марта Хамовнический районный суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, оспаривавшей сделку по продаже квартиры в Ксеньинском переулке. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Процесс по делу об афере с квартирой Долиной проходит сейчас в Балашихинском городском суде Подмосковья
. На скамье подсудимых четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года телефонные аферисты обрабатывали Долину и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры. Так они похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили певицу права на квартиру, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за операции и расходов на сделку — не менее 317 миллионов.