Суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной

По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года телефонные аферисты обрабатывали Долину и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры. Так они похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили певицу права на квартиру, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за операции и расходов на сделку — не менее 317 миллионов.