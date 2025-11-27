Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл рассмотрение жалобы на решение по квартире Долиной
11:19 27.11.2025 (обновлено: 11:20 27.11.2025)
Суд закрыл рассмотрение жалобы на решение по квартире Долиной
Второй кассационный суд закрыл рассмотрение жалобы по иску покупательницы квартиры певицы Ларины Долиной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2025
происшествия
жилье
московская область (подмосковье)
лариса долина
москва
московская область (подмосковье)
москва
Новости
ru-RU
происшествия, жилье, московская область (подмосковье), лариса долина, москва
Происшествия, Жилье, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Москва
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд закрыл рассмотрение жалобы по иску покупательницы квартиры певицы Ларины Долиной, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить ходатайство, провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласила решение судья.
На закрытии настаивала юрист певицы, поскольку в деле будут оглашаться данные экспертизы, которая содержит "врачебную тайну" ее доверителя и есть риск нарушения неприкосновенности частной жизни.
Кроме того, представитель Долиной опасалась оглашения данных предварительного расследования по уголовному делу о мошенничестве, которое рассматривает Балашихинский суд Подмосковья. Приговор назначен на 28 ноября.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
