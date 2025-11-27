https://ria.ru/20251127/dolina-2057947304.html
Суд закрыл рассмотрение жалобы на решение по квартире Долиной
Второй кассационный суд закрыл рассмотрение жалобы по иску покупательницы квартиры певицы Ларины Долиной, передает корреспондент РИА Новости.
московская область (подмосковье)
москва
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд закрыл рассмотрение жалобы по иску покупательницы квартиры певицы Ларины Долиной, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить ходатайство, провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласила решение судья.
На закрытии настаивала юрист певицы, поскольку в деле будут оглашаться данные экспертизы, которая содержит "врачебную тайну" ее доверителя и есть риск нарушения неприкосновенности частной жизни.
Кроме того, представитель Долиной
опасалась оглашения данных предварительного расследования по уголовному делу о мошенничестве, которое рассматривает Балашихинский суд Подмосковья
. Приговор назначен на 28 ноября.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы
удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.