Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам - РИА Новости, 27.11.2025
13:03 27.11.2025 (обновлено: 15:38 27.11.2025)
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам
2025
общество, россия, google
Общество, Россия, Google
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пользователям MAX стали доступны личные документы из "Госуслуг", сообщила пресс-служба платформы.
"Пользователи MAX получат быстрый доступ к своим документам из "Госуслуг". Сведения о популярных личных документах теперь всегда под рукой — с согласия пользователя они будут отображаться в его профиле MAX. Доступ к данным не требует биометрии. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе "Цифровой ID", — рассказали в компании.
Так, в "Цифровом ID" пользователям доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем в списке появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей.
Для того чтобы получить доступ, нужно обновить MAX и "Госуслуги", перейти в раздел "Цифровой ID", выбрать документ и дать разрешение на обработку данных в "Госуслугах" для первого использования.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей MAX в сентябре. Она доступна гражданам России старше 18 лет — личность будут подтверждать с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
