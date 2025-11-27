Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пользователям MAX стали доступны личные документы из "Госуслуг", сообщила пресс-служба платформы.

"Пользователи MAX получат быстрый доступ к своим документам из "Госуслуг". Сведения о популярных личных документах теперь всегда под рукой — с согласия пользователя они будут отображаться в его профиле MAX. Доступ к данным не требует биометрии. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе "Цифровой ID", — рассказали в компании.

Так, в "Цифровом ID" пользователям доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем в списке появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей.

Для того чтобы получить доступ, нужно обновить MAX и "Госуслуги", перейти в раздел "Цифровой ID", выбрать документ и дать разрешение на обработку данных в "Госуслугах" для первого использования.

Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей MAX в сентябре. Она доступна гражданам России старше 18 лет — личность будут подтверждать с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд.