Власти Молдавии действуют по указке Запада, заявили в оппозиции - РИА Новости, 27.11.2025
18:23 27.11.2025 (обновлено: 18:24 27.11.2025)
Власти Молдавии действуют по указке Запада, заявили в оппозиции
Власти Молдавии действуют по указке Запада, заявили в оппозиции - РИА Новости, 27.11.2025
Власти Молдавии действуют по указке Запада, заявили в оппозиции
Власти Молдавии действуют вопреки воле народа и по указке западных кураторов, денонсируя соглашения со странами СНГ, заявил экс-президент страны, лидер... РИА Новости, 27.11.2025
Власти Молдавии действуют по указке Запада, заявили в оппозиции

Додон: власти Молдавии действуют по указке Запада и вопреки воле народа

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии действуют вопреки воле народа и по указке западных кураторов, денонсируя соглашения со странами СНГ, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Правительство Молдавии 12 ноября одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. В четверг на повестке дня парламента рассмотрение в первом чтении денонсации соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. На сегодняшнем заседании парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении инициативу по денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Режим ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) продолжает отменять соглашения с СНГ... Такой курс противоречит национальным интересам Республики Молдова и не соответствует желаниям большинства граждан, которые хотят поддерживать дружеские и торговые отношения, а также иметь возможность ездить в страны СНГ без виз. Тем не менее власть действует вопреки воле народа: во-первых, по указке западных кураторов; во-вторых, потому что (президент Молдавии) Майя Санду и ПДС сами открыто стремятся отказаться от всего, что связывает Молдову с Востоком", - написал Додон в своём Telegram-канале, отметив, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Политик подчеркнул, что Партия социалистов считает этот подход категорически неприемлемым. "Уверен, что мы сохраним членство в СНГ, а в будущем восстановим ключевые соглашения, исходя из интересов страны и наших граждан", - подчеркнул он.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций
Вчера, 15:25
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуИгорь ДодонДмитрий ПесковСНГЕвразийский экономический союз
 
 
