Додон обвинил власти Молдавии в предательстве

"ПДС загоняет нашу страну в долговую зависимость от внешних сил, передает им контроль над государством, а также отдает им важные объекты и земли Молдовы. Как мы и предупреждали избирателей до выборов, с "желтой каракатицей" (желтый - цвет ПДС - ред.) у власти Республика Молдова рискует исчезнуть как государство, и мы видим, что ПДС агрессивно идет по пути отказа от молдавского суверенитета", - подчеркнул Додон.