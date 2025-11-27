Додон обвинил власти Молдавии в предательстве

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Молдавские власти предательски продвигают политические и экономические интересы Бухареста и идут по пути отказа от суверенитета, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Гражданство Румынии есть у президента Молдавии Майи Санду, спикера парламента Игоря Гросу, а также премьера Александра Мунтяну. В декабре 2023 года на пост главы нацбанка Молдавии назначили бывшего председателя сената Румынии Анку Драгу.
"В последние годы, с тех пор как гражданка Румынии стала главой государства в Республике Молдова, власть ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) предательски продвигает политические и экономические интересы Бухареста, назначает на ключевые государственные должности граждан Румынии (включая руководство Национального банка Молдовы), продает румынским фирмам стратегические объекты (такие как Джурджулештский порт), а также дарит молдавские земли и здания митрополии Бессарабии, которая фактически является филиалом Румынской патриархии", - написал в своем Telegram-канале Додон.
По его словам, Партия социалистов считает, что политика ПДС представляет собой акт национального предательства.
"ПДС загоняет нашу страну в долговую зависимость от внешних сил, передает им контроль над государством, а также отдает им важные объекты и земли Молдовы. Как мы и предупреждали избирателей до выборов, с "желтой каракатицей" (желтый - цвет ПДС - ред.) у власти Республика Молдова рискует исчезнуть как государство, и мы видим, что ПДС агрессивно идет по пути отказа от молдавского суверенитета", - подчеркнул Додон.
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон
25 ноября, 19:40
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Додон прокомментировал слова Санду о конфликте на Украине
22 ноября, 17:08