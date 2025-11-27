Рейтинг@Mail.ru
Додон обвинил власти Молдавии в предательстве - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/dodon-2057925089.html
Додон обвинил власти Молдавии в предательстве
Додон обвинил власти Молдавии в предательстве - РИА Новости, 27.11.2025
Додон обвинил власти Молдавии в предательстве
Молдавские власти предательски продвигают политические и экономические интересы Бухареста и идут по пути отказа от суверенитета, заявил экс-президент Молдавии,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:20:00+03:00
2025-11-27T10:20:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
бухарест
игорь додон
майя санду
игорь гросу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044351825_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_89a86183a7d25ef35eee69c1a12fed23.jpg
https://ria.ru/20251125/dodon-2057546735.html
https://ria.ru/20251125/moldavija-2057512558.html
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056817795.html
молдавия
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044351825_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_0a19941341e4d695b8b1d7e53e655f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, бухарест, игорь додон, майя санду, игорь гросу
В мире, Молдавия, Румыния, Бухарест, Игорь Додон, Майя Санду, Игорь Гросу
Додон обвинил власти Молдавии в предательстве

Додон: Кишинев продвигает политические и экономические интересы Бухареста

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку свободных и честных выборов в Молдавии
Участники митинга в поддержку свободных и честных выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники митинга в поддержку свободных и честных выборов в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Молдавские власти предательски продвигают политические и экономические интересы Бухареста и идут по пути отказа от суверенитета, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Гражданство Румынии есть у президента Молдавии Майи Санду, спикера парламента Игоря Гросу, а также премьера Александра Мунтяну. В декабре 2023 года на пост главы нацбанка Молдавии назначили бывшего председателя сената Румынии Анку Драгу.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Додон призвал молдаван задуматься, хотят ли они интегрироваться в ЕС
25 ноября, 23:13
"В последние годы, с тех пор как гражданка Румынии стала главой государства в Республике Молдова, власть ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) предательски продвигает политические и экономические интересы Бухареста, назначает на ключевые государственные должности граждан Румынии (включая руководство Национального банка Молдовы), продает румынским фирмам стратегические объекты (такие как Джурджулештский порт), а также дарит молдавские земли и здания митрополии Бессарабии, которая фактически является филиалом Румынской патриархии", - написал в своем Telegram-канале Додон.
По его словам, Партия социалистов считает, что политика ПДС представляет собой акт национального предательства.
"ПДС загоняет нашу страну в долговую зависимость от внешних сил, передает им контроль над государством, а также отдает им важные объекты и земли Молдовы. Как мы и предупреждали избирателей до выборов, с "желтой каракатицей" (желтый - цвет ПДС - ред.) у власти Республика Молдова рискует исчезнуть как государство, и мы видим, что ПДС агрессивно идет по пути отказа от молдавского суверенитета", - подчеркнул Додон.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон
25 ноября, 19:40
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Представители оппозиционного Патриотического блока: председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и секретарь партии коммунистов Республики Молдова Константин Старыш на брифинге после закрытия избирательных участков - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Додон прокомментировал слова Санду о конфликте на Украине
22 ноября, 17:08
 
В миреМолдавияРумынияБухарестИгорь ДодонМайя СандуИгорь Гросу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала