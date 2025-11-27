Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 27.11.2025
Группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки
Группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих и пять станций РЭБ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:22:00+03:00
2025-11-27T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980847636_0:205:2916:1845_1920x0_80_0_0_8f226838808bc26f76eca6841f2a4cba.jpg
запорожская область
херсонская область
безопасность, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки

МО РФ: Группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих и пять станций РЭБ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка, Отрадокаменка, Никольское Херсонской области и города Херсон", - следует из сообщения МО.
В Минобороны уточнили, что российскими военными уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Красноармейск
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
