Группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки
Группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.11.2025
Группировка войск "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих и пять станций РЭБ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2025
