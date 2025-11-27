Почти 33 тысяч мужчин прошли репродуктивную диспансеризацию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя – РИА Новости. Почти 33 тысячи мужчин Кировской области прошли репродуктивную диспансеризацию, сообщает пресс-служба правительства региона.

Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья проводится по нацпроекту "Семья" с 2025 года. В рамках программы каждый мужчина в возрасте от 18 до 49 лет может ежегодно проходить бесплатный скрининг.

Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья у мужчин проводится в два этапа. Первый – проведение анкетирования и осмотр урологом или хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин. При наличии показаний, выявленных по результатам первого этапа, для дополнительного обследования мужчины направляются на второй этап. Он включает проведение лабораторных исследований, ультразвуковой диагностики.

"С начала года диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли более 32 980 мужчин Кировской области. На дополнительное обследование направлены 593 мужчины. Это позволило выявить 114 случаев заболеваний, влияющих на репродуктивное здоровье. На дообследование вне рамок профилактического мероприятия направлено 69 мужчин", – приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста по медицинской профилактике минздрава Кировской области Ольги Малышевой.