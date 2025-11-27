Рейтинг@Mail.ru
В Приморье у девочки руку зажало на эскалаторе в торговом центре
14:58 27.11.2025 (обновлено: 16:01 27.11.2025)
В Приморье у девочки руку зажало на эскалаторе в торговом центре
В Приморье у девочки руку зажало на эскалаторе в торговом центре - РИА Новости, 27.11.2025
В Приморье у девочки руку зажало на эскалаторе в торговом центре
Четырёхлетняя девочка госпитализирована после того, как её руку зажало на эскалаторе в торговом центре в Приморье, организована проверка, сообщила прокуратура
В Приморье у девочки руку зажало на эскалаторе в торговом центре

В Приморье девочка упала в ТЦ и её руку затянуло в механизм эскалатора

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Четырёхлетняя девочка госпитализирована после того, как её руку зажало на эскалаторе в торговом центре в Приморье, организована проверка, сообщила прокуратура региона.
"Четырехлетняя девочка упала со ступеней эскалатора, после чего ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней. Ребёнок госпитализирован... проводится проверка", - говорится в Тelegram-канале ведомства.
По предварительным данным прокуратуры, инцидент произошел в четверг около 19.00 (12.00 мск) в торговом центре на улице Клубной в приморском Фокино.
Надзорное ведомство оценит обеспечение безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного механизма в торговом центре, а также действия законных представителей несовершеннолетнего.
В свою очередь проверки организовали региональные УМВД и СУСК. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, инспекторы по делам несовершеннолетних опросили законных представителей ребёнка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на признаки преступления, будет возбуждено уголовное дело, отметили в СУСК.
