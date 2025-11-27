Эскалатор, в который затянуло руку девочки в торговом центре в Фокино

В Приморье у девочки руку зажало на эскалаторе в торговом центре

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Четырёхлетняя девочка госпитализирована после того, как её руку зажало на эскалаторе в торговом центре в Приморье, организована проверка, сообщила прокуратура региона.

"Четырехлетняя девочка упала со ступеней эскалатора, после чего ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней. Ребёнок госпитализирован... проводится проверка", - говорится в Тelegram-канале ведомства.

По предварительным данным прокуратуры, инцидент произошел в четверг около 19.00 (12.00 мск) в торговом центре на улице Клубной в приморском Фокино.

Надзорное ведомство оценит обеспечение безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного механизма в торговом центре, а также действия законных представителей несовершеннолетнего.