Всех детей, найденных в реабилитационном центре на Урале, заберут родители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Всех детей, обнаруженных правоохранительными органами в реабилитационном центре в Верхней Пышме Свердловской области, заберут родители, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Одиннадцать из 22 детей уже передали под расписку родителям. Еще 11 детей помещены в четыре учреждения соцполитики, и за ними родители и законные представители также прибудут в ближайшее время", – сказал Горелых
.
Он отметил, что первыми подростков забрали те родители, кто живет поблизости. "Кто-то уже в пути, кто-то покупает билеты. Но за всеми детьми приедут", – подчеркнул представитель полицейского главка.
В среду Горелых рассказал журналистам, что в трехэтажном коттедже в поселке Исеть в Верхней Пышме
, в котором размещается реабилитационный детский центр, работают инспекторы ПДН, участковые, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. На момент визита представителей МВД в здании находились 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из Ханты-Мансийского автономного округа
, Томска
, Кировской
и Свердловской, Челябинской областей
, а также из Иркутска
и Ижевска
. При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но их обследуют медики, отмечал Горелых.
Как уточнял журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга
, после проверки по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних в частном коттедже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних).
По данным областной прокуратуры, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на содержание в закрытое учреждение направляли родители. Со слов детей, по отношению к ним использовались негуманные и жестокие методы воспитания.
По заявлениям местных СМИ, речь идет о свердловском филиале "реабилитационного центра Анны Хоботовой", куда в среду вечером и приехали правоохранители.