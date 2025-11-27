Реабилитационный детский центр в Верхней Пышме Свердловской области, где были обнаружены подростки

Всех детей, найденных в реабилитационном центре на Урале, заберут родители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Всех детей, обнаруженных правоохранительными органами в реабилитационном центре в Верхней Пышме Свердловской области, заберут родители, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Одиннадцать из 22 детей уже передали под расписку родителям. Еще 11 детей помещены в четыре учреждения соцполитики, и за ними родители и законные представители также прибудут в ближайшее время", – сказал Горелых

Он отметил, что первыми подростков забрали те родители, кто живет поблизости. "Кто-то уже в пути, кто-то покупает билеты. Но за всеми детьми приедут", – подчеркнул представитель полицейского главка.

РФ Как уточнял журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга , после проверки по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних в частном коттедже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних).

По данным областной прокуратуры, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на содержание в закрытое учреждение направляли родители. Со слов детей, по отношению к ним использовались негуманные и жестокие методы воспитания.