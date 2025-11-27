Рейтинг@Mail.ru
Всех детей, найденных в реабилитационном центре на Урале, заберут родители - РИА Новости, 27.11.2025
10:18 27.11.2025 (обновлено: 10:40 27.11.2025)
Всех детей, найденных в реабилитационном центре на Урале, заберут родители
Всех детей, найденных в реабилитационном центре на Урале, заберут родители - РИА Новости, 27.11.2025
Всех детей, найденных в реабилитационном центре на Урале, заберут родители
Всех детей, обнаруженных правоохранительными органами в реабилитационном центре в Верхней Пышме Свердловской области, заберут родители, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:18:00+03:00
2025-11-27T10:40:00+03:00
происшествия
верхняя пышма
россия
свердловская область
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
верхняя пышма
россия
свердловская область
происшествия, верхняя пышма, россия, свердловская область, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Верхняя Пышма, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Всех детей, найденных в реабилитационном центре на Урале, заберут родители

В Верхней Пышме заберут всех найденных в реабилитационном центре детей

© Фото : Свердловская полиция/TelegramРеабилитационный детский центр в Верхней Пышме Свердловской области, где были обнаружены подростки
Реабилитационный детский центр в Верхней Пышме Свердловской области, где были обнаружены подростки - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Свердловская полиция/Telegram
Реабилитационный детский центр в Верхней Пышме Свердловской области, где были обнаружены подростки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Всех детей, обнаруженных правоохранительными органами в реабилитационном центре в Верхней Пышме Свердловской области, заберут родители, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Одиннадцать из 22 детей уже передали под расписку родителям. Еще 11 детей помещены в четыре учреждения соцполитики, и за ними родители и законные представители также прибудут в ближайшее время", – сказал Горелых.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СК завел дело после истязания подростков в реабилитационном центре
25 ноября, 22:59
Он отметил, что первыми подростков забрали те родители, кто живет поблизости. "Кто-то уже в пути, кто-то покупает билеты. Но за всеми детьми приедут", – подчеркнул представитель полицейского главка.
В среду Горелых рассказал журналистам, что в трехэтажном коттедже в поселке Исеть в Верхней Пышме, в котором размещается реабилитационный детский центр, работают инспекторы ПДН, участковые, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. На момент визита представителей МВД в здании находились 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, Кировской и Свердловской, Челябинской областей, а также из Иркутска и Ижевска. При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но их обследуют медики, отмечал Горелых.
Как уточнял журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, после проверки по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних в частном коттедже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних).
По данным областной прокуратуры, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на содержание в закрытое учреждение направляли родители. Со слов детей, по отношению к ним использовались негуманные и жестокие методы воспитания.
По заявлениям местных СМИ, речь идет о свердловском филиале "реабилитационного центра Анны Хоботовой", куда в среду вечером и приехали правоохранители.
Задержание сотрудников реабилитационного центра Махачкалы за насильное удержание людей - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Махачкале сотрудники реабилитационного центра насильно удерживали людей
24 сентября, 17:48
 
ПроисшествияВерхняя ПышмаРоссияСвердловская областьВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
