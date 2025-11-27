В Молдавии созданы коридоры для незаконного оборота оружия, считает депутат

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии официально подтвердила, что в стране процветает контрабанда оружия, а значит, давно созданы коридоры для его незаконного оборота, считает депутат молдавского парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.

По его словам, учитывая, что ни один высокопоставленный чиновник не отправлен в отставку и никто из руководства не привлечен к ответственности, становится очевидно: власть либо не контролирует ситуацию, либо сама втянута в эту схему.