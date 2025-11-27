В Молдавии созданы коридоры для незаконного оборота оружия, считает депутат

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии официально подтвердила, что в стране процветает контрабанда оружия, а значит, давно созданы коридоры для его незаконного оборота, считает депутат молдавского парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии 20 ноября задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых помещены под арест на 30 суток. Молдавская генпрокуратура в среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины, а глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану заявил, что правоохранительные органы выявили и задержали на 24 часа предполагаемого организатора схемы по контрабанде оружия.
"Вчера генпрокуратура Молдавии официально подтвердила: в стране процветает контрабанда оружия… Очевидно и другое — задержанные занимались этим не впервые. Значит, в Молдавии давно созданы коридоры для незаконного оборота вооружений. В итоге страна превращается в потенциальную угрозу безопасности для всей Европы", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
По его словам, учитывая, что ни один высокопоставленный чиновник не отправлен в отставку и никто из руководства не привлечен к ответственности, становится очевидно: власть либо не контролирует ситуацию, либо сама втянута в эту схему.
Как ранее сообщали румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь на 20 ноября на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.
Страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.