10:43 27.11.2025 (обновлено: 10:46 28.11.2025)
https://ria.ru/20251127/den-2058276202.html
Праздничную программу ко Дню матери подготовили в парках Москвы
Праздничную программу ко Дню матери подготовили в парках Москвы
2025-11-27T10:43:00+03:00
2025-11-28T10:46:00+03:00
Праздничную программу ко Дню матери подготовили в парках Москвы

Программу мероприятий ко Дню матери подготовили в парках Москвы на выходных

Девушка с коляской в парке
Девушка с коляской в парке. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Праздничную программу ко Дню матери подготовили в столичных парках на выходных, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Творческие и познавательные занятия, спортивные игры и концерты для детей и взрослых в выходные организуют Мосгортур и парки, подведомственные столичному департаменту культуры. Это отличная возможность провести время всей семьей и встретить один из самых трогательных праздников - День матери. В нашей стране его отмечают в последнее воскресенье осени, в этом году - 30 ноября. Праздничная программа ко Дню матери ждет посетителей музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", парков "Лианозовский", "Радуга", "Ходынское поле" и "Красная Пресня", усадьбы Воронцово, зоны отдыха "Терлецкая дубрава" и сада имени Баумана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в парке "Красная Пресня" 30 ноября с 14.00 до 18.00 пройдет насыщенная тематическая программа. Аниматоры проведут активную разминку и спортивные игры "Взрослые и дети". В это же время в павильоне парка пройдет мастер-класс по макияжу, а также мастер-класс "Семейная открытка", где гости создадут поделки для любимых мам. Завершит вечер праздничная концертная программа "Хор на весь двор", где посетители вместе с профессиональными артистами в формате живого караоке исполнят известные музыкальные хиты.
"В саду имени Баумана и парке "Радуга" посетителей с 13.00 ждет такая же программа, как и в парке "Красная Пресня", но ее завершением в 16.00 станут детские спектакли. В саду имени Баумана покажут "Письма Белоснежке", а в парке "Радуга" - "Конька-горбунка". Все события бесплатные и подойдут участникам в возрасте старше шести лет", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что 29 ноября с 13.00 до 17.00 в парке усадьбы Воронцово и в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" состоится уличный праздник, посвященный смене сезонов. Посетителей ждут тематические зарисовки с мимами, представление иммерсивного театра, а после состоятся спортивные игры, программу завершит выступление кавер-группы.
"Тридцатого ноября тематическую программу ко Дню матери в 14.00 откроет мастер-класс "Бусы для мамы". Участники подберут цвет и форму элементов, узнают, как гармонично их сочетать и надежно закреплять. А в 15.00 все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по росписи керамических изделий. Все мероприятия проводятся бесплатно. На них ждут посетителей, которым уже исполнилось шесть лет", - говорится в сообщении.
Также, 29 ноября в саду "Эрмитаж" состоится экскурсия об истории парка. Опытный гид проведет гостей по самому театральному саду Москвы, расскажет, что было на месте "Эрмитажа" до его появления, благодаря кому его открыли, а также поделится интересными фактами о культурной жизни места со 130-летней историей. Участие бесплатное, нужна регистрация через сервис "Мосбилет".
"В этот же день в 16.00 в стеклянном павильоне Измайловского парка пройдет детский интерактивный спектакль "Морозко". Вместе с главной героиней Настенькой юные зрители отправятся в заснеженный лес к Морозко, чтобы помочь ей сделать правильный выбор. Постановка бесплатная, посетить ее можно без регистрации", - добавляется в сообщении.
