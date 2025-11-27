Рейтинг@Mail.ru
Буякевич рассказал о вбросах и утечках, подрывающих переговоры по Украине - РИА Новости, 27.11.2025
15:57 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/buyakevich-2058070880.html
Буякевич рассказал о вбросах и утечках, подрывающих переговоры по Украине
Отдельные силы распространяют утечки и вбросы, пытаясь подорвать переговоры по Украине и договоренности, достигнутые на Аляске, заявил в четверг заместитель... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:57:00+03:00
2025-11-27T15:57:00+03:00
Буякевич рассказал о вбросах и утечках, подрывающих переговоры по Украине

ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Отдельные силы распространяют утечки и вбросы, пытаясь подорвать переговоры по Украине и договоренности, достигнутые на Аляске, заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"В то время как отдельные силы занимаются утечками информации и откровенными вбросами с целью подрыва переговорного процесса и договоренностей, достигнутых на Аляске, российская дипломатия интенсивно работает профессионально и не разглашает детали до достижения официальных соглашений", - сказал на заседании постоянного совета ОБСЕ Буякевич, текст выступления которого распространило постпредство РФ.
Дипломат также отметил линию нынешней администрации США, которая выступает на контрасте с антироссийски настроенными европейскими странами.
