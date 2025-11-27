Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС срывают прогресс в урегулировании на Украине, заявил Буякевич - РИА Новости, 27.11.2025
15:44 27.11.2025 (обновлено: 15:51 27.11.2025)
Страны ЕС срывают прогресс в урегулировании на Украине, заявил Буякевич
Антироссийски настроенные страны-участницы Евросоюза нагнетают военную истерию и срывают любые признаки прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 27.11.2025
в мире, россия, украина, максим буякевич, обсе
В мире, Россия, Украина, Максим Буякевич, ОБСЕ
Страны ЕС срывают прогресс в урегулировании на Украине, заявил Буякевич

Буякевич: страны ЕС нагнетают военную истерию и срывают прогресс по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Антироссийски настроенные страны-участницы Евросоюза нагнетают военную истерию и срывают любые признаки прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Антироссийски настроенные европейские страны продолжают нагнетать военную истерию против Москвы и систематически срывают любой намечающийся прогресс в урегулировании украинского конфликта", - сказал на заседании постоянного совета ОБСЕ Буякевич, текст выступления которого распространило постпредство РФ.
По словам дипломата, создается впечатление, что украинскую тему сознательно используют для отвлечения внимания своих граждан от провалов в экономике и внутренней политике.
В миреРоссияУкраинаМаксим БуякевичОБСЕ
 
 
