Страны ЕС срывают прогресс в урегулировании на Украине, заявил Буякевич

ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Антироссийски настроенные страны-участницы Евросоюза нагнетают военную истерию и срывают любые признаки прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

По словам дипломата, создается впечатление, что украинскую тему сознательно используют для отвлечения внимания своих граждан от провалов в экономике и внутренней политике.