Страны ЕС срывают прогресс в урегулировании на Украине, заявил Буякевич
Антироссийски настроенные страны-участницы Евросоюза нагнетают военную истерию и срывают любые признаки прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:44:00+03:00
2025-11-27T15:44:00+03:00
2025-11-27T15:51:00+03:00
в мире
россия
украина
максим буякевич
обсе
россия
украина
Страны ЕС срывают прогресс в урегулировании на Украине, заявил Буякевич
