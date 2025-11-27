В Бурятии столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

УЛАН-УДЭ, 27 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на трассе у села Выдрино в Бурятии, два человека осмотрены медиками, сообщило республиканское МВД.
По данным полиции Бурятии, в 9 часов утра (4.00 мск) на 204-м километре автодороги вблизи села Выдрино столкнулись четыре автомобиля.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля SKANIA не соблюдал дистанцию и скоростной режим, в результате чего совершил наезд на двигавшуюся впереди Toyota Prius. От удара Toyota по инерции столкнулась с автомобилем BMW и съехала на обочину. В этот момент большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ладой Грантой. Водители Toyota Prius и Лады Гранты осмотрены медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
