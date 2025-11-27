Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.11.2025
10:06 27.11.2025 (обновлено: 10:13 27.11.2025)
В Бурятии столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
В Бурятии столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Четыре автомобиля столкнулись на трассе у села Выдрино в Бурятии, два человека осмотрены медиками, сообщило республиканское МВД. РИА Новости, 27.11.2025
республика бурятия
происшествия, республика бурятия, дтп
Происшествия, Республика Бурятия, ДТП
В Бурятии столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Бурятии два человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей

© Фото : Полиция Бурятии/TelegramДТП на 204-м километре автодороги вблизи села Выдрино в Бурятии
ДТП на 204-м километре автодороги вблизи села Выдрино в Бурятии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Полиция Бурятии/Telegram
ДТП на 204-м километре автодороги вблизи села Выдрино в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 27 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на трассе у села Выдрино в Бурятии, два человека осмотрены медиками, сообщило республиканское МВД.
По данным полиции Бурятии, в 9 часов утра (4.00 мск) на 204-м километре автодороги вблизи села Выдрино столкнулись четыре автомобиля.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля SKANIA не соблюдал дистанцию и скоростной режим, в результате чего совершил наезд на двигавшуюся впереди Toyota Prius. От удара Toyota по инерции столкнулась с автомобилем BMW и съехала на обочину. В этот момент большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ладой Грантой. Водители Toyota Prius и Лады Гранты осмотрены медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Последствия лобового столкновения легкового и грузового автомобилей на федеральной трассе А-370 Уссури в Хабаровском крае. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Хабаровском крае три человека погибли в результате ДТП
ПроисшествияРеспублика БурятияДТП
 
 
