Когда-нибудь, когда на пыльных папках выцветет штамп "совершенно секретно", мы узнаем все подробности блестящей спецоперации в пользу России, в рамках которой формально американский миллиардер, а в сердце русский патриот Илон Маск легким движением руки превратил брюки… Вернее, функцию просмотра профиля пользователя соцсети X в инструмент разоблачения тысяч британо-украинских агентов.

Теперь информация в профиле показывает, где географически был создан аккаунт и какова история его переименований.

Даже по самым предварительным данным, для разведок Британии и Украины это оказалось сильнейшим ударом под дых: внезапно, жестоко и безвозвратно расчехлились бесконечные "украинские волонтеры", "активисты", "врачи", "одесситки" и "киевлянки", а также всевозможные "страдающие мирные жители районов, оккупированных Россией". Теперь любой желающий может увидеть, как "умирающие под русскими бомбами украинцы", показывающие характер нации всему миру и внутренней аудитории, по факту комфортно ведут свои аккаунты из Лондона, Парижа, Варшавы и Тель-Авива за британские деньги.

Этот прокол вдвойне больнее для британцев потому, что он синхронизировался с последними заявлениями Службы внешней разведки России (СВР) о том, что Британия именно сейчас всеми силами старается сорвать заключение мирного соглашения по Украине, в том числе с помощью информационных вбросов и провокаций. И вот тут такой конфуз.

Уже ни для кого не секрет, что в рамках "разделения антироссийского труда" с остальными европейцами британцы отвечают за спецоперации, операции в киберпространстве и информационную войну. Многие знают, что на это выделяются очень серьезные средства и силы.

В новой Национальной оборонной стратегии (NSS), которая была утверждена в июне этого года, прямо и официально указано, что "Великобритания находится в состоянии стратегической конфронтации с Россией". Мозговой центр — "Совет по геополитике" (Council on geostrategy), прямо завязанный на британские спецслужбы, — буквально несколько дней назад уточнил для непонятливых: "Фундаментальная цель Великобритании остается той же, какой она всегда была: не допустить появления в Европе враждебной державы, причем таким образом, чтобы использовать другие европейские и неевропейские страны и тем самым снизить стоимость этих усилий для британских налогоплательщиков. В настоящий момент наибольшую угрозу интересам Великобритании представляет Россия". Если кто еще не понял: мы — главный, смертельный враг.

В "Стратегическом обзоре оборонной политики" (SDR) — документе, определяющем на десять лет вперед военно-оборонную политику Великобритании, — в свою очередь зафиксировано: "Первые удары (в будущем конфликте. — Прим. ред.) будут, скорее всего, нанесены на невидимом фронте".

Иными словами, для Великобритании информационная война против России — это задача, даже превосходящая по важности развитие своих невиртуальных вооруженных сил и ядерного арсенала.

Не прошло и года после "революции гидности" в Киеве, как британцы одновременно создали условно гражданский Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), а также отдельное направление психологических и информационных операций в вооруженных силах (в частности, многим известную 77-ю бригаду, где люди в форме по сей день производят и постят невинные на первый взгляд мемы, фоточки и видосики). Главная цель — информационные операции против русскоязычной аудитории, а также вбросы и провокации в западном инфополе.

Но, несмотря на все усилия, результаты этой деятельности оказались достаточно скромными, в связи с чем в этом году было принято решение создать целое агентство с говорящим названием — Агентство национальной дезинформации (National Disinformation Agency).

И это не шутка: мы на самом деле живем в эпоху материализации даже самых мрачных фантазий Оруэлла.

Согласно докладу британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), "современные кампании по распространению дезинформации добиваются успеха прежде всего за счет манипуляций с подлинной информацией. <…> Эти операции по своим масштабам далеко выходят за рамки того, чего может добиться деятельность разведывательных служб".

Илон Маск помог лишь приоткрыть подлинный масштаб деятельности британцев в этой сфере, но с учетом колоссальных средств, которые прямо сейчас вкачиваются Западом в развитие нейронных сетей и искусственного интеллекта, все это скоро будет выглядеть детским лепетом после утренника и печенек с молоком. В отчете компании OpenAI June 2025 Threat Intelligence Report указывается, что теперь "подрывная деятельность (с помощью ИИ) — это не побочный эпизод, а главное событие".