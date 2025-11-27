Рейтинг@Mail.ru
Прокурор США рассказал о состоянии раненных у Белого дома нацгвардейцев
17:33 27.11.2025 (обновлено: 19:29 27.11.2025)
Прокурор США рассказал о состоянии раненных у Белого дома нацгвардейцев
Раненные при стрельбе неподалеку от Белого дома бойцы нацгвардии остаются в критическом состоянии, им провели операции, сообщила прокурор столичного округа... РИА Новости, 27.11.2025
в мире, вашингтон (штат), колумбия, сша, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), Колумбия, США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Прокурор США рассказал о состоянии раненных у Белого дома нацгвардейцев

Раненные при стрельбе у Белого дома бойцы остаются в критическом состоянии

Прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро во время пресс-конференции
Прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Andrew Leyden
Прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро во время пресс-конференции
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Раненные при стрельбе неподалеку от Белого дома бойцы нацгвардии остаются в критическом состоянии, им провели операции, сообщила прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро.
"В настоящее время они находятся в критическом состоянии. Они перенесли операцию", – сказала она на пресс-конференции.
По словам Пирро, в настоящее время остается неизвестным, смогут ли пострадавшие выжить.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
Обстановка на месте стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп пообещал быстро наказать напавшего на нацгвардейцев
Вчера, 05:59
 
В миреВашингтон (штат)КолумбияСШАДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
