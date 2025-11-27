https://ria.ru/20251127/bojtsy-2058122857.html
Прокурор США рассказал о состоянии раненных у Белого дома нацгвардейцев
Прокурор США рассказал о состоянии раненных у Белого дома нацгвардейцев - РИА Новости, 27.11.2025
Прокурор США рассказал о состоянии раненных у Белого дома нацгвардейцев
Раненные при стрельбе неподалеку от Белого дома бойцы нацгвардии остаются в критическом состоянии, им провели операции, сообщила прокурор столичного округа... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:33:00+03:00
2025-11-27T17:33:00+03:00
2025-11-27T19:29:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
колумбия
сша
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058180943_0:0:2714:1527_1920x0_80_0_0_dfdff557be4f6c42511a087b1abddca0.jpg
https://ria.ru/20251127/tramp-2057892494.html
вашингтон (штат)
колумбия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058180943_0:0:2714:2037_1920x0_80_0_0_7e8f071cccd9af4f080456c505d92cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), колумбия, сша, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), Колумбия, США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Прокурор США рассказал о состоянии раненных у Белого дома нацгвардейцев
Раненные при стрельбе у Белого дома бойцы остаются в критическом состоянии
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Раненные при стрельбе неподалеку от Белого дома бойцы нацгвардии остаются в критическом состоянии, им провели операции, сообщила прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро.
"В настоящее время они находятся в критическом состоянии. Они перенесли операцию", – сказала она на пресс-конференции.
По словам Пирро, в настоящее время остается неизвестным, смогут ли пострадавшие выжить.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа
. Полиция Вашингтона
сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана
в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.