© Getty Images / Andrew Leyden Прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро во время пресс-конференции

Прокурор США рассказал о состоянии раненных у Белого дома нацгвардейцев

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Раненные при стрельбе неподалеку от Белого дома бойцы нацгвардии остаются в критическом состоянии, им провели операции, сообщила прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро.

"В настоящее время они находятся в критическом состоянии. Они перенесли операцию", – сказала она на пресс-конференции.

По словам Пирро, в настоящее время остается неизвестным, смогут ли пострадавшие выжить.

Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа . Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.