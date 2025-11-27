СМИ: инвестор из ОАЭ вступил в борьбу за зарубежный бизнес "Лукойла"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американский бизнесмен Тодд Боэли и инвестиционная группа из ОАЭ вступили в борьбу за зарубежный бизнес "Лукойла", пишет издание Wall Street Journal.
"Инвестор-миллиардер Тодд Боэли... присоединился к гонке за приобретением международных активов "Лукойла"... Боэли и инвестиционная группа из Объединенных Арабских Эмиратов сформировали консорциум", - пишет газета, ссылаясь на финансовую фирму Xtellus Partners, которая сотрудничает с претендентами.
Имя инвестора из ОАЭ изданию выяснить не удалось, отмечается в материале. При этом заявка на получение лицензии минфина США от имени консорциума уже подана, но лицензия пока не выдана, сообщает газета.
Великобритания 15 октября ввела санкции против "Лукойла". За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%. Евросоюз в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения из-за того, что не получила необходимую лицензию от минфина США.
СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, шла как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.