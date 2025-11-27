МВД объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова*

https://ria.ru/20251127/bloger-2058211642.html
МВД РФ объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) по уголовной статье, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.11.2025
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Хестанова* в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается блогер, не уточняется.
Ранее Росфинмониторинг
внес Хестанова* в перечень террористов и экстремистов в РФ
.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ