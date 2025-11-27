Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова* - РИА Новости, 27.11.2025
23:30 27.11.2025 (обновлено: 23:31 27.11.2025)
МВД объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова*
МВД объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова* - РИА Новости, 27.11.2025
МВД объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова*
МВД РФ объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) по уголовной статье, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.11.2025
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
МВД объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова*

МВД России объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Хестанова* в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается блогер, не уточняется.
Ранее Росфинмониторинг внес Хестанова* в перечень террористов и экстремистов в РФ.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала