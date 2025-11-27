МВД объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова*

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Хестанова* в базе розыска.

По какой именно статье разыскивается блогер, не уточняется.

Ранее Росфинмониторинг внес Хестанова* в перечень террористов и экстремистов в РФ