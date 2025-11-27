У посольства России в Бисау нет сведений о положении президента страны

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посольство России в Гвинее-Бисау, где военные ранее заявили о взятии власти, сообщило РИА Новости об отсутствии достоверных сведений о положении президента страны Умару Сиссоку Эмбало.

"Достоверной информации пока что нет", - сказали агентству в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.

Агентство Франс Пресс передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.