https://ria.ru/20251127/bespilotnik-2057957853.html
На Кубани обнаружили обломки украинского БПЛА
На Кубани обнаружили обломки украинского БПЛА - РИА Новости, 27.11.2025
На Кубани обнаружили обломки украинского БПЛА
Обломки БПЛА упали в Щербиновском районе Кубани, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:40:00+03:00
2025-11-27T11:40:00+03:00
2025-11-27T11:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
щербиновский район
краснодарский край
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
щербиновский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щербиновский район, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Щербиновский район, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
На Кубани обнаружили обломки украинского БПЛА
Обломки БПЛА обнаружили в селе Николаевка в Щербиновском районе на Кубани