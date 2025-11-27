Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обнаружили обломки украинского БПЛА - 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 27.11.2025
На Кубани обнаружили обломки украинского БПЛА
На Кубани обнаружили обломки украинского БПЛА - РИА Новости, 27.11.2025
На Кубани обнаружили обломки украинского БПЛА
Обломки БПЛА упали в Щербиновском районе Кубани, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
щербиновский район
краснодарский край
вооруженные силы украины
щербиновский район
краснодарский край
На Кубани обнаружили обломки украинского БПЛА

Обломки БПЛА обнаружили в селе Николаевка в Щербиновском районе на Кубани

Автомобиль полиции
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Щербиновском районе Кубани, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Щербиновском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали ночью с 26 на 27 ноября в селе Николаевка на спортивном стадионе. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
