Белоусов поздравил морпехов с 320-летием образования морской пехоты

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму военнослужащим и ветеранам в честь 320-летия образования морской пехоты, отметив, что сегодня в зоне СВО морпехи демонстрируют верность воинскому долгу и непреклонную волю к победе.
"Сегодня в зоне специальной военной операции личный состав морской пехоты, как и прежде, демонстрирует верность воинскому долгу, храбрость и непреклонную волю к победе. Опираясь на опыт и знания ветеранов, действует четко и грамотно в любых условиях обстановки, зачастую сопряженных с риском для жизни", - говорится в телеграмме Белоусова, опубликованной в Telegram-канале МО РФ.
"Пошли на хитрость". Как морпехи подобрали ключ к Красноармейску
22 ноября, 08:00
Как указано, 27 ноября в ВС РФ отмечается 320-я годовщина образования морской пехоты.
Также глава ведомства отметил, что во все времена личный состав пехоты "отличался безупречным боевым мастерством", исключительной стойкостью и беспримерным мужеством, с честью нес службу под девизом "Там, где мы, там – победа!".
"В суровые годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками на море и суше, активно участвовали в обороне Ленинграда и Москвы, Севастополя и Сталинграда, освобождении Кавказа и Крыма, Украины, Белоруссии и стран порабощенной Европы. Успешно решали задачи в ходе локальных войн и конфликтов, миротворческих миссий и борьбы с международным терроризмом", - добавил Белоусов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18