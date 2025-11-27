Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил морпехов с 320-летием образования морской пехоты
Специальная военная операция на Украине
 
02:07 27.11.2025
Белоусов поздравил морпехов с 320-летием образования морской пехоты
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму военнослужащим и ветеранам в честь 320-летия образования морской пехоты
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ленинград
москва
андрей белоусов
россия
ленинград
москва
безопасность, россия, ленинград, москва, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ленинград, Москва, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил морпехов с 320-летием образования морской пехоты

Белоусов: морпехи в зоне СВО показывают верность долгу и волю к победе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму военнослужащим и ветеранам в честь 320-летия образования морской пехоты, отметив, что сегодня в зоне СВО морпехи демонстрируют верность воинскому долгу и непреклонную волю к победе.
"Сегодня в зоне специальной военной операции личный состав морской пехоты, как и прежде, демонстрирует верность воинскому долгу, храбрость и непреклонную волю к победе. Опираясь на опыт и знания ветеранов, действует четко и грамотно в любых условиях обстановки, зачастую сопряженных с риском для жизни", - говорится в телеграмме Белоусова, опубликованной в Telegram-канале МО РФ.
Морпех в укрытии ждет, пока пролетит FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Пошли на хитрость". Как морпехи подобрали ключ к Красноармейску
22 ноября, 08:00
Как указано, 27 ноября в ВС РФ отмечается 320-я годовщина образования морской пехоты.
Также глава ведомства отметил, что во все времена личный состав пехоты "отличался безупречным боевым мастерством", исключительной стойкостью и беспримерным мужеством, с честью нес службу под девизом "Там, где мы, там – победа!".
"В суровые годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками на море и суше, активно участвовали в обороне Ленинграда и Москвы, Севастополя и Сталинграда, освобождении Кавказа и Крыма, Украины, Белоруссии и стран порабощенной Европы. Успешно решали задачи в ходе локальных войн и конфликтов, миротворческих миссий и борьбы с международным терроризмом", - добавил Белоусов.
Специальная военная операция на Украине
 
 
