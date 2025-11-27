Белоусов поздравил морпехов с 320-летием образования морской пехоты

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму военнослужащим и ветеранам в честь 320-летия образования морской пехоты, отметив, что сегодня в зоне СВО морпехи демонстрируют верность воинскому долгу и непреклонную волю к победе.

Также глава ведомства отметил, что во все времена личный состав пехоты "отличался безупречным боевым мастерством", исключительной стойкостью и беспримерным мужеством, с честью нес службу под девизом "Там, где мы, там – победа!".