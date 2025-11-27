Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу агентства Белта назначили советником посольства в России - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 27.11.2025 (обновлено: 03:05 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/belorussiya-2057863182.html
Экс-главу агентства Белта назначили советником посольства в России
Экс-главу агентства Белта назначили советником посольства в России - РИА Новости, 27.11.2025
Экс-главу агентства Белта назначили советником посольства в России
Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление правительства о назначении экс-руководителя агентства Белта Ирины Акулович... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T00:39:00+03:00
2025-11-27T03:05:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057509610_0:108:3064:1832_1920x0_80_0_0_b627723b7cc88ede40c9d6414117d6cc.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057732713.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057509610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0a531812d8d7d7c4c7bdeedfbfa4429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Экс-главу агентства Белта назначили советником посольства в России

Экс-главу Белты Акулович назначили советником-посланником посольства в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИрина Акулович
Ирина Акулович - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ирина Акулович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление правительства о назначении экс-руководителя агентства Белта Ирины Акулович советником-посланником посольства республики в России.
"Назначить Акулович Ирину Борисовну советником-посланником посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Присвоить Акулович Ирине Борисовне первый класс государственного гражданского служащего", - говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
От должности генерального директора агентства Белта Акулович была освобождена указом президента Белоруссии Александра Лукашенко, который он подписал 25 ноября.
Акулович возглавляла старейшее информационное агентство Белоруссии с апреля 2018 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Алксандр Лукашенко во время встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин отметил хорошую динамику отношений России и Белоруссии
Вчера, 15:01
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала