Жители Курской и Белгородской отдохнут в Белоруссии, заявила Москалькова

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по её инициативе 770 жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших от украинской агрессии, отправятся на оздоровление в Белоруссию за счет средств Союзного государства.