Жители Курской и Белгородской отдохнут в Белоруссии, заявила Москалькова - РИА Новости, 27.11.2025
19:12 27.11.2025
Жители Курской и Белгородской отдохнут в Белоруссии, заявила Москалькова
Жители Курской и Белгородской отдохнут в Белоруссии, заявила Москалькова - РИА Новости, 27.11.2025
Жители Курской и Белгородской отдохнут в Белоруссии, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по её инициативе 770 жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших от... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:12:00+03:00
2025-11-27T19:12:00+03:00
россия
белгородская область
белоруссия
татьяна москалькова
владимир путин
сергей глазьев
россия
белгородская область
белоруссия
россия, белгородская область, белоруссия, татьяна москалькова, владимир путин, сергей глазьев
Россия, Белгородская область, Белоруссия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Сергей Глазьев
Жители Курской и Белгородской отдохнут в Белоруссии, заявила Москалькова

Москалькова: жители Курской и Белгородской областей отдохнут в Белоруссит

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по её инициативе 770 жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших от украинской агрессии, отправятся на оздоровление в Белоруссию за счет средств Союзного государства.
"По инициативе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за счет средств Союзного государства 28 ноября 770 жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате украинской агрессии, отправятся на месяц на оздоровление в белорусские здравницы", - написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что это стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина, постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии и при непосредственном участии секретаря Союзного государства Сергея Глазьева.
Москалькова назвала основные проблемы российской молодежи
18 ноября, 10:42
 
РоссияБелгородская областьБелоруссияТатьяна МоскальковаВладимир ПутинСергей Глазьев
 
 
