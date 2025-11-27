Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Футбол
 
01:00 27.11.2025
"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне
"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне
Английский "Арсенал" одержал победу над немецкой "Баварией" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над немецкой "Баварией" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Арсенала" мячи забили Юрриен Тимбер (22-я минута), Нони Мадуэке (69) и Габриэл Мартинелли (76). У "Баварии" отличился Леннарт Карль (32).
Лига чемпионов УЕФА
26 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Арсенал
3 : 1
Бавария
22‎’‎ • Юрриен Тимбер
(Букайо Сака)
69‎’‎ • Нони Мадуеке
(Риккардо Калафьори)
77‎’‎ • Габриэль Мартинелли
(Эберечи Эзе)
32‎’‎ • Lennart Karl
(Серж Гнабри)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал" (15 очков) выиграл все пять матчей основного этапа Лиги чемпионов и единолично возглавляет турнирную таблицу. Команда продлила серию без поражений во всех турнирах до 16 матчей. "Бавария" (12) опустилась на третью строчку. Команда потерпела первое поражение в сезоне во всех турнирах.
В следующем туре "Арсенал" 10 декабря сыграет в гостях с бельгийским "Брюгге", днем ранее "Бавария" примет португальский "Спортинг".
