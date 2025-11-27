"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над немецкой "Баварией" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Арсенала" мячи забили Юрриен Тимбер (22-я минута), Нони Мадуэке (69) и Габриэл Мартинелли (76). У "Баварии" отличился Леннарт Карль (32).
"Арсенал" (15 очков) выиграл все пять матчей основного этапа Лиги чемпионов и единолично возглавляет турнирную таблицу. Команда продлила серию без поражений во всех турнирах до 16 матчей. "Бавария" (12) опустилась на третью строчку. Команда потерпела первое поражение в сезоне во всех турнирах.
В следующем туре "Арсенал" 10 декабря сыграет в гостях с бельгийским "Брюгге", днем ранее "Бавария" примет португальский "Спортинг".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.