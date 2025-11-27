"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Арсенала" мячи забили Юрриен Тимбер (22-я минута), Нони Мадуэке (69) и Габриэл Мартинелли (76). У "Баварии" отличился Леннарт Карль (32).

"Арсенал" (15 очков) выиграл все пять матчей основного этапа Лиги чемпионов и единолично возглавляет турнирную таблицу. Команда продлила серию без поражений во всех турнирах до 16 матчей. "Бавария" (12) опустилась на третью строчку. Команда потерпела первое поражение в сезоне во всех турнирах.