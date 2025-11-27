Россиянам стала доступна фрод-рулетка "Ловушка для мошенников" от Т-Банка

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Т-Банк открыл для всех россиян доступ к фрод-рулетке "Ловушка для мошенников" после успешного тестового запуска, сообщили в компании.

Все жители России теперь смогут свободно пользоваться сервисом — заказать реальный мошеннический звонок, чтобы защитить других людей от обмана. Ранее сервис был доступен ограниченному числу пользователей по предварительным заявкам.

Фрод-рулетка "Ловушка для мошенников" — это сервис, который в режиме реального времени перехватывает звонки мошенников и анонимно перенаправляет их на пользователей. Миссия фрод-рулетки — оттачивание навыка противодействия мошенникам и защита потенциальных жертв от злоумышленников.

В течение года проводилось закрытое тестирование на ограниченном числе пользователей. В тестовом этапе приняли участие более 2 тысяч человек, среди которых обычные и специально подготовленные пользователи (известные пранкеры Вован и Лексус, психологи, сотрудники службы безопасности банка).

Результаты доказали эффективность сервиса в борьбе с телефонным мошенничеством в России. Пользователи рулетки приняли более 3 миллионов звонков и удерживали мошенников на линии 44 тысячи часов. Кроме того, нейтрализовали год работы одного мошеннического кол-центра, который состоит из 30 злоумышленников. Благодаря активности участников удалось предотвратить хищения на сумму более 490 миллионов рублей.

Фрод-рулетка позволила выявить на стадии появления более 70 мошеннических схем, которые были оперативно интегрированы в антимошенническую платформу "Т-Защита" для усиления защиты клиентов. В ходе теста были зафиксированы ситуации, когда при повторном дозвоне жертве мошенник попадал во фрод-рулетку. Таким образом удалось пресечь случаи мошенничества, которые были на этапе перевода денег.

С четверга любой желающий может заказать звонок реального мошенника через сайт проекта.

"Сервис построен на мошенническом трафике — а он крайне непредсказуем: сегодня звонков может быть тысячи, а завтра почти нет. Это абсолютно нормально, ведь даже у злоумышленников есть рабочее время и пики активности. Поэтому пользователям не стоит огорчаться – просто необходимо попробовать словить звонок позже или в другой день. На старте мы стараемся распределять трафик равномерно между пользователями, поэтому может включаться ограничение по количеству звонков на одного пользователя в день. При этом сюда засчитываются звонки, которые длятся минимум 15 секунд", – приводятся в сообщении слова руководителя центра экосистемной защиты Т-Банка Олега Замиралова.