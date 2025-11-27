Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 27 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-28", на котором двое россиян и один американец отправятся к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, передаёт корреспондент РИА Новости.
На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.
Через 8 минут 49 секунд корабль отделится от третьей ступени ракеты и будет выведен на орбиту. Как ожидается, за время полёта он сделает два оборота вокруг Земли и достигнет МКС за 3 часа 10 минут.
В качестве индикатора невесомости экипаж взял с собой вязаную куклу рыжего кота. Второй индикатор - вязаная кукла космонавта.
Миссия экипажа "Союза МС-28" на МКС должна продлиться 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и июне. В числе экспериментов – выведение 14-го поколения мух, предки которых были рождены на МКС в апреле 2025 года. Ассистировать космонавтам в их повседневной работе в экспериментальном режиме будет нейросеть "Сбера" ГигаЧат.