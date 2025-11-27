Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 27 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-28", на котором двое россиян и один американец отправятся к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, передаёт корреспондент РИА Новости.