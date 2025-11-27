В России впервые за год выросли продажи новых автомобилей премиум-брендов

Отмечается также, что рыночная доля премиум-сегмента впервые с мая 2024 года преодолела отметку в 10% и составила 10,6%.

Октябрьский рейтинг премиальных брендов возглавила китайская марка Exeed, чьи автомобили были проданы в количестве 2 863 единицы. На втором месте расположилась немецкая марка BMW с результатом 2 344 штуки, а на третьем - китайский Tank с 2 296 проданными машинами. Также в пятерку лидеров вошли китайские бренды Hongqi (1 698 штук) и Voyah (1 576 штук).