В России впервые за год выросли продажи новых автомобилей премиум-брендов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Продажи новых автомобилей премиальных брендов в России по итогам октября 2025 года составили 17,6 тысячи штук - это на 13% больше, чем в октябре прошлого года, рост в данном сегменте наблюдается впервые за 12 месяцев, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"По итогам октября 2025 года в России было реализовано 17,6 тысячи новых автомобилей премиум-брендов. Это на 13% больше, чем в том же месяце прошлого года. При этом эксперты агентства отмечают, что продажи премиальных машин показали рост впервые за последние 12 месяцев, то есть за целый год", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что рыночная доля премиум-сегмента впервые с мая 2024 года преодолела отметку в 10% и составила 10,6%.
Октябрьский рейтинг премиальных брендов возглавила китайская марка Exeed, чьи автомобили были проданы в количестве 2 863 единицы. На втором месте расположилась немецкая марка BMW с результатом 2 344 штуки, а на третьем - китайский Tank с 2 296 проданными машинами. Также в пятерку лидеров вошли китайские бренды Hongqi (1 698 штук) и Voyah (1 576 штук).
