В России вырос спрос на автонавигаторы

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Водители в России с января по сентябрь 2025 года купили вдвое больше автонавигаторов по сравнению с тем же периодом 2024 года, число проданных устройств выросло до 72 тысяч, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео".

« "ПАО "М.Видео" … отмечает резкий рост рынка автонавигаторов в России. Всего за январь-сентябрь 2025 года рынок увеличился более чем в два раза в количественном выражении - до порядка 72 тысяч устройств против 31 тысячи годом ранее", - сообщили специалисты.

Отмечается, что объем продаж в денежном выражении вырос почти на 90%, до порядка 714 миллионов рублей. Также добавляется, что рост спроса в том числе связан с развитием функциональности устройств и повышенным интересом автомобилистов к модернизации мультимедийных систем.