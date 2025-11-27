Рейтинг@Mail.ru
08:47 27.11.2025 (обновлено: 14:37 27.11.2025)
В России вырос спрос на автонавигаторы
© Getty Images / AndreyPopovАвтонавигатор
Автонавигатор - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / AndreyPopov
Автонавигатор. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Водители в России с января по сентябрь 2025 года купили вдвое больше автонавигаторов по сравнению с тем же периодом 2024 года, число проданных устройств выросло до 72 тысяч, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео".
"ПАО "М.Видео" … отмечает резкий рост рынка автонавигаторов в России. Всего за январь-сентябрь 2025 года рынок увеличился более чем в два раза в количественном выражении - до порядка 72 тысяч устройств против 31 тысячи годом ранее", - сообщили специалисты.
Отмечается, что объем продаж в денежном выражении вырос почти на 90%, до порядка 714 миллионов рублей. Также добавляется, что рост спроса в том числе связан с развитием функциональности устройств и повышенным интересом автомобилистов к модернизации мультимедийных систем.
По словам аналитиков, рост спроса на автонавигаторы демонстрирует одну из самых высоких динамик в категории автомобильной электроники. Покупатели все чаще выбирают современные решения с крупными экранами, улучшенной навигацией, поддержкой онлайн-карт, интеграцией со смартфоном и расширенным мультимедийным функционалом, добавили они.
Аналитики назвали средний чек на покупку нового автомобиля
28 сентября, 09:19
 
