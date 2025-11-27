https://ria.ru/20251127/avtonavigatory-2057905423.html
В России вырос спрос на автонавигаторы
В России вырос спрос на автонавигаторы - РИА Новости, 27.11.2025
В России вырос спрос на автонавигаторы
Водители в России с января по сентябрь 2025 года купили вдвое больше автонавигаторов по сравнению с тем же периодом 2024 года, число проданных устройств выросло РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T08:47:00+03:00
2025-11-27T08:47:00+03:00
2025-11-27T14:37:00+03:00
авто
россия
м.видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058042528_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_938d9351eb16c22a1fe8ddf59151bac4.jpg
https://ria.ru/20250928/chek-2044865498.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058042528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4109418ca00aaf8c6fe9388e70ef10a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, м.видео
В России вырос спрос на автонавигаторы
В России водители стали вдвое чаще покупать автонавигаторы
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Водители в России с января по сентябрь 2025 года купили вдвое больше автонавигаторов по сравнению с тем же периодом 2024 года, число проданных устройств выросло до 72 тысяч, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео".
«
"ПАО "М.Видео" … отмечает резкий рост рынка автонавигаторов в России. Всего за январь-сентябрь 2025 года рынок увеличился более чем в два раза в количественном выражении - до порядка 72 тысяч устройств против 31 тысячи годом ранее", - сообщили специалисты.
Отмечается, что объем продаж в денежном выражении вырос почти на 90%, до порядка 714 миллионов рублей. Также добавляется, что рост спроса в том числе связан с развитием функциональности устройств и повышенным интересом автомобилистов к модернизации мультимедийных систем.
По словам аналитиков, рост спроса на автонавигаторы демонстрирует одну из самых высоких динамик в категории автомобильной электроники. Покупатели все чаще выбирают современные решения с крупными экранами, улучшенной навигацией, поддержкой онлайн-карт, интеграцией со смартфоном и расширенным мультимедийным функционалом, добавили они.