В Австрии выделят 500 миллионов евро на снижение стоимости электроэнергии

«

"Это позволит добиться реального снижения расходов на энергию. Голосование пройдет в декабре. И, как я уже сказал, теперь оппозиция должна показать, что она поддерживает меры по снижению нагрузки для граждан… Чтобы обеспечить 2% инфляции и рост экономики в 1% в следующем году, нам нужно дальнейшее понижение цен на электроэнергию. Поэтому уже в этом году будут приняты дополнительные меры, причем бюджетно нейтральные, позволяющие снизить стоимость электроэнергии еще примерно на 500 миллионов евро... Это означает, что электричество станет дешевле как для домохозяйств, так и для предприятий", - уточнил канцлер.