В Австрии выделят 500 миллионов евро на снижение стоимости электроэнергии

ВЕНА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство Австрии намерено выделить около 500 миллионов евро на снижение стоимости электроэнергии для населения, заявил журналистам федеральный канцлер республики Кристиан Штокер, уточнив, что средства будут получены не из бюджета, а за счет государственных долей в компаниях.
"Ранее мы уже выделили 130 миллионов евро, чтобы смягчить рост сетевых тарифов. Благодаря закону о "дешевом электричестве" эта сумма будет увеличена еще на 450 миллионов евро. Цель - обеспечить, чтобы рост сетевых тарифов в следующем году был ниже уровня инфляции и составлял в среднем лишь около 1%. Напомню: в 2025 году сетевые тарифы выросли на 23%. Разница очевидна", - сказал Штокер на пресс-конференции в Вене в ведомстве канцлера.
Он уточнил, что правительство уже внесло в парламент закон о снижении стоимости электроэнергии, и теперь, по его словам, ответственность лежит на оппозиции - необходимо проголосовать за его принятие, чтобы обеспечить людям реальное снижение нагрузки.
"Это позволит добиться реального снижения расходов на энергию. Голосование пройдет в декабре. И, как я уже сказал, теперь оппозиция должна показать, что она поддерживает меры по снижению нагрузки для граждан… Чтобы обеспечить 2% инфляции и рост экономики в 1% в следующем году, нам нужно дальнейшее понижение цен на электроэнергию. Поэтому уже в этом году будут приняты дополнительные меры, причем бюджетно нейтральные, позволяющие снизить стоимость электроэнергии еще примерно на 500 миллионов евро... Это означает, что электричество станет дешевле как для домохозяйств, так и для предприятий", - уточнил канцлер.
Он пояснил, что это будет возможно без нагрузки на бюджет благодаря участию государства в ряде компаний.
"Мы сможем предоставить эти 500 миллионов за счет участия государства в компаниях. И когда придет время, вы можете быть уверены - мы подробно расскажем, откуда именно поступят деньги и как они будут использованы. Но главное - результат. А результат в том, что стоимость электроэнергии будет снижена", - сказал канцлер, отвечая на просьбу журналистов сообщить детали, каким именно образом будут получены эти деньги.
