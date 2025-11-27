https://ria.ru/20251127/avstraliya-2058151300.html
В Австралии женщина погибла при нападении акулы
В Австралии женщина погибла при нападении акулы - РИА Новости, 27.11.2025
В Австралии женщина погибла при нападении акулы
Крупная акула напала на двух туристов недалеко от популярного пляжа Кайлис в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, женщина погибла на месте, мужчина получил...
В Австралии женщина погибла при нападении акулы
В Австралии акула напала на двух туристов, женщина скончалась на месте
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Крупная акула напала на двух туристов недалеко от популярного пляжа Кайлис в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, женщина погибла на месте, мужчина получил серьезные травмы, передает австралийский телеканал ABC.
"Мужчина и женщина, иностранные туристы в возрасте около 20 лет, купались в заливе Крауди недалеко от пляжа Кайлис, когда на них напала акула. Несмотря на помощь свидетелей трагедии, женщина скончалась на месте еще до прибытия скорой помощи. Мужчину удалось спасти, сейчас он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - пишет ABC, не указывая национальность жертвы и пострадавшего.
По словам специалистов, напавший хищник может быть представителем крупных бычьих акул, известных своей агрессивностью. Этот вид является одним из самых опасных для человека.
После инцидента вдоль берега пляжа Кайлис, популярного у туристов, расставили пять ловушек против акул. Сам пляж, а также близлежащие зоны отдыха сейчас временно закрыты. Сейчас за побережьем залива ведется наблюдение при помощи дронов, власти пытаются обнаружить акулу-убийцу.