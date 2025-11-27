Рейтинг@Mail.ru
В Австралии женщина погибла при нападении акулы - РИА Новости, 27.11.2025
18:30 27.11.2025
В Австралии женщина погибла при нападении акулы
В Австралии женщина погибла при нападении акулы - РИА Новости, 27.11.2025
В Австралии женщина погибла при нападении акулы
Крупная акула напала на двух туристов недалеко от популярного пляжа Кайлис в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, женщина погибла на месте, мужчина получил... РИА Новости, 27.11.2025
австралия
новый южный уэльс
в мире
австралия
новый южный уэльс
австралия, новый южный уэльс, в мире
Австралия, Новый Южный Уэльс, В мире
В Австралии женщина погибла при нападении акулы

В Австралии акула напала на двух туристов, женщина скончалась на месте

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Крупная акула напала на двух туристов недалеко от популярного пляжа Кайлис в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, женщина погибла на месте, мужчина получил серьезные травмы, передает австралийский телеканал ABC.
Это уже 18-й случай нападения акулы, зарегистрированный в Австралии в этом году, и четвертый случай со смертельным исходом.
Вид на Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Австралиец выжил после нападения акулы-людоеда
11 ноября, 13:39
"Мужчина и женщина, иностранные туристы в возрасте около 20 лет, купались в заливе Крауди недалеко от пляжа Кайлис, когда на них напала акула. Несмотря на помощь свидетелей трагедии, женщина скончалась на месте еще до прибытия скорой помощи. Мужчину удалось спасти, сейчас он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - пишет ABC, не указывая национальность жертвы и пострадавшего.
По словам специалистов, напавший хищник может быть представителем крупных бычьих акул, известных своей агрессивностью. Этот вид является одним из самых опасных для человека.
После инцидента вдоль берега пляжа Кайлис, популярного у туристов, расставили пять ловушек против акул. Сам пляж, а также близлежащие зоны отдыха сейчас временно закрыты. Сейчас за побережьем залива ведется наблюдение при помощи дронов, власти пытаются обнаружить акулу-убийцу.
Филипп Сапожников - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Филипп Сапожников: нашествие акул в Египте связано с туристической рыбалкой
22 сентября, 11:00
 
АвстралияНовый Южный УэльсВ мире
 
 
