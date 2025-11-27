https://ria.ru/20251127/antalya-2058202931.html
В Анталье задержали 29 подозреваемых в схеме с консуматоршами
СТАМБУЛ, 27 ноя – РИА Новости.
Полиция задержала в Анталье 29 подозреваемых в схеме с консуматоршами, когда мужчин не выпускали из кафе, пока они не оплатят чек с явно завышенными ценами, сообщило агентство DHA
.
Следователи в течение около трех месяцев следили за сотрудниками и владельцами одного из заведений в районе Муратпаша.
"Было установлено, что создавались фальшивые страницы девушек в соцсетях, после чего мужчин завлекали в кафе. Встречающие мужчин в кафе сотрудницы заказывали наименования из меню, в котором цены были чрезвычайно завышены, затем клиенту приносили счет, в 8-10 раз отличавшийся от аналогичных кафе. Если клиент возмущался, ему угрожали оружием, и заставляли оплатить счет наличными или кредитной картой", - сообщило агентство.
К примеру, сумма в одном из подобных счетов составила более 46 тысяч лир (1100 долларов), бокал алкогольного напитка стоил 10 тысяч лир (240 долларов).
Оперативники задержали 29 человек, из них 17 женщин. В ходе обысков изъято незарегистрированное оружие и боеприпасы. Решением суда арестованы 16 подозреваемых по обвинениям в грабеже, угрозах, лишении свободы, остальные задержанные отпущены на свободу.
Аналогичные схемы применялись ранее в ряде заведений с сомнительной репутацией в Стамбуле
, сообщали турецкие СМИ.