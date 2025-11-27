Происшествие с Ан-2 под Архангельском назвали серьезным инцидентом

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты Росавиации классифицировали жесткую посадку Ан-2 в архангельском аэропорту "Васьково" как серьезный авиационный инцидент, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Специалисты агентства (Росавиации - ред.) классифицировали произошедшее событие как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего занимается Архангельское МТУ (Межрегиональное территориальное управление - ред.) Росавиации", - говорится в сообщении.