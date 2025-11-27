https://ria.ru/20251127/an2-2058209486.html
Происшествие с Ан-2 под Архангельском назвали серьезным инцидентом
Происшествие с Ан-2 под Архангельском назвали серьезным инцидентом - РИА Новости, 27.11.2025
Происшествие с Ан-2 под Архангельском назвали серьезным инцидентом
Специалисты Росавиации классифицировали жесткую посадку Ан-2 в архангельском аэропорту "Васьково" как серьезный авиационный инцидент, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T23:05:00+03:00
2025-11-27T23:05:00+03:00
2025-11-27T23:05:00+03:00
происшествия
архангельск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058193037_150:0:1130:551_1920x0_80_0_0_c598181198c0e335ee9d46118e156924.jpg
https://ria.ru/20251122/samolet-2056840945.html
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058193037_273:0:1008:551_1920x0_80_0_0_50d917604cf70bf4a9ad88b6571138bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2
Происшествия, Архангельск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-2
Происшествие с Ан-2 под Архангельском назвали серьезным инцидентом
Росавиация оценила жесткую посадку Ан-2 под Архангельском как серьезный инцидент