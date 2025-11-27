Рейтинг@Mail.ru
Происшествие с Ан-2 под Архангельском назвали серьезным инцидентом
27.11.2025
23:05 27.11.2025
Происшествие с Ан-2 под Архангельском назвали серьезным инцидентом
Происшествие с Ан-2 под Архангельском назвали серьезным инцидентом
Специалисты Росавиации классифицировали жесткую посадку Ан-2 в архангельском аэропорту "Васьково" как серьезный авиационный инцидент, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 27.11.2025
происшествия, архангельск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2
Происшествия, Архангельск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-2
Происшествие с Ан-2 под Архангельском назвали серьезным инцидентом

Росавиация оценила жесткую посадку Ан-2 под Архангельском как серьезный инцидент

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramСтойка шасси надломилась у Ан-2 при посадке в аэропорту "Васьково" в Архангельской области
Стойка шасси надломилась у Ан-2 при посадке в аэропорту Васьково в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Стойка шасси надломилась у Ан-2 при посадке в аэропорту "Васьково" в Архангельской области
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты Росавиации классифицировали жесткую посадку Ан-2 в архангельском аэропорту "Васьково" как серьезный авиационный инцидент, сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее северо-западная транспортная прокуратура сообщила, что 27 ноября у самолета Ан-2 при посадке в аэропорту Архангельска частично надломилась стойка шасси. По информации Росавиации, на борту самолета было 12 пассажиров и 2 члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал, самолет получил повреждение узла амортизатора.
"Специалисты агентства (Росавиации - ред.) классифицировали произошедшее событие как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего занимается Архангельское МТУ (Межрегиональное территориальное управление - ред.) Росавиации", - говорится в сообщении.
