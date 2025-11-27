Рейтинг@Mail.ru
20:25 27.11.2025
Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в Архангельске
Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в Архангельске
Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в Архангельске

У Ан-2 частично надломилась стойка шасси при посадке в аэропорту Васьково

МУРМАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в архангельском аэропорту "Васьково", на борту находились 12 человек, проводится проверка, сообщила северо-западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 27 ноября в 15.55 при посадке на аэродром "Васьково" у самолета АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд", рейс "Лешуконское - Архангельск", частично надломилась левая стойка шасси", - говорится в сообщении ведомства.
На борту были 12 пассажиров, о пострадавших официально не сообщается.
Как РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией, пострадавших нет, с жалобами никто не обращался, пассажиры отправлены домой.
Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
Самолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково
20 октября, 10:18
 
