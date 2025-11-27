Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в Архангельске

"По предварительным данным, 27 ноября в 15.55 при посадке на аэродром "Васьково" у самолета АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд", рейс "Лешуконское - Архангельск", частично надломилась левая стойка шасси", - говорится в сообщении ведомства.