Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в Архангельске
Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в Архангельске - РИА Новости, 27.11.2025
Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в Архангельске
Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в архангельском аэропорту "Васьково", на борту находились 12 человек, проводится проверка, сообщила... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:25:00+03:00
2025-11-27T20:25:00+03:00
2025-11-27T20:25:00+03:00
происшествия
ан-2
архангельск
архангельск
Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в Архангельске
МУРМАНСК, 27 ноя - РИА Новости.
Стойка шасси частично надломилась у Ан-2 при посадке в архангельском аэропорту "Васьково", на борту находились 12 человек, проводится проверка, сообщила северо-западная транспортная прокуратура
.
"По предварительным данным, 27 ноября в 15.55 при посадке на аэродром "Васьково" у самолета АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд", рейс "Лешуконское - Архангельск", частично надломилась левая стойка шасси", - говорится в сообщении ведомства.
На борту были 12 пассажиров, о пострадавших официально не сообщается.
Как РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией, пострадавших нет, с жалобами никто не обращался, пассажиры отправлены домой.
Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.