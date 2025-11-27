Рейтинг@Mail.ru
Источник: у Ан-2 при посадке в Архангельске подломилась стойка шасси
19:53 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/an-2-2058187851.html
Источник: у Ан-2 при посадке в Архангельске подломилась стойка шасси
Стойка шасси подломилась у самолета Ан-2 при посадке в аэропорту Архангельска в четверг, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
архангельск
происшествия, архангельск, ан-2
Происшествия, Архангельск, Ан-2
Источник: у Ан-2 при посадке в Архангельске подломилась стойка шасси

У Ан-2 при посадке в Архангельске подломилась стойка шасси, никто не пострадал

МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Стойка шасси подломилась у самолета Ан-2 при посадке в аэропорту Архангельска в четверг, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Предварительно, у самолета Ан-2 при посадке подломилась стойка шасси. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
