Источник: у Ан-2 при посадке в Архангельске подломилась стойка шасси
Источник: у Ан-2 при посадке в Архангельске подломилась стойка шасси
Стойка шасси подломилась у самолета Ан-2 при посадке в аэропорту Архангельска в четверг, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 27.11.2025
Источник: у Ан-2 при посадке в Архангельске подломилась стойка шасси
У Ан-2 при посадке в Архангельске подломилась стойка шасси, никто не пострадал