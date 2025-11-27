Умер кардиохирург и коллекционер живописи Михаил Алшибая

Как уточнили в музее, Алшибая курировал отдельный зал на юбилейной выставке ММОМА "99/19", представлял свою коллекцию в проекте 2006 года "Разное. Круги неофициального искусства" с работами художников нонконформистского движения.

"В собрании музея есть и видеоработа Patchwork Alshibaya, где Михаил Алшибая выступил как художник и соавтор", - добавили в музее.

"Его уход - огромная потеря для всех, кому он помогал в своей профессиональной деятельности, и для всех, кто так или иначе связан с современным искусством. Пусть его память останется светлым примером для всех нас", - заключили в музее.