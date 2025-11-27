https://ria.ru/20251127/alshibaya-2058146168.html
Умер кардиохирург и коллекционер живописи Михаил Алшибая
Умер кардиохирург и коллекционер живописи Михаил Алшибая - РИА Новости, 27.11.2025
Умер кардиохирург и коллекционер живописи Михаил Алшибая
Кардиохирург, профессор, коллекционер живописи Михаил Алшибая скончался, ему было 67 лет, сообщил Московский музей современного искусства (ММОМА). РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:14:00+03:00
2025-11-27T18:14:00+03:00
2025-11-27T18:14:00+03:00
культура
московский музей современного искусства
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058145713_0:65:1913:1141_1920x0_80_0_0_e348ddb67c30e4256114bdd36379b15e.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058145713_0:0:1729:1296_1920x0_80_0_0_3de04e5f8e132697d2806aa9962a0652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский музей современного искусства, россия
Культура, Московский музей современного искусства, Россия
Умер кардиохирург и коллекционер живописи Михаил Алшибая
Кардиохирург и коллекционер живописи Михаил Алшибая умер в возрасте 67 лет
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Кардиохирург, профессор, коллекционер живописи Михаил Алшибая скончался, ему было 67 лет, сообщил Московский музей современного искусства (ММОМА).
"Ушел из жизни Михаил Алшибая - коллекционер и добрый друг Московского музея современного искусства
. Также многие знают Михаила Михайловича как выдающегося кардиохирурга и профессора, который помог бесчисленному количеству людей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
музея.
Как уточнили в музее, Алшибая курировал отдельный зал на юбилейной выставке ММОМА "99/19", представлял свою коллекцию в проекте 2006 года "Разное. Круги неофициального искусства" с работами художников нонконформистского движения.
"В собрании музея есть и видеоработа Patchwork Alshibaya, где Михаил Алшибая выступил как художник и соавтор", - добавили в музее.
Коллектив Московского музея современного искусства также выразил соболезнования родным, друзьям и близким коллекционера.
"Его уход - огромная потеря для всех, кому он помогал в своей профессиональной деятельности, и для всех, кто так или иначе связан с современным искусством. Пусть его память останется светлым примером для всех нас", - заключили в музее.