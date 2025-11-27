Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами

«

"Главное было победить и вырваться из этой спирали падения. Снова испытать это чувство. Три очка очень важны для попадания в топ-8. Это была тяжелая победа, но она нам была нужна. Самое лучшее - это проявленный нами дух, наше желание выиграть. С самопожертвованием, сплоченностью и слаженной работой всех. Вот какой у нас был подход", - цитирует слова Алонсо с пресс-конференции As.