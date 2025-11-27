https://ria.ru/20251127/alonso-2057887529.html
Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами
Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Хаби Алонсо после победы над греческим "Олимпиакосом" заявил, что для команды важно прервать серию без... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T06:10:00+03:00
2025-11-27T06:10:00+03:00
2025-11-27T06:10:00+03:00
футбол
спорт
хаби алонсо
винисиус жуниор
реал мадрид
олимпиакос (пирей)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885913_0:18:1080:626_1920x0_80_0_0_5bfd34d0dbe1006cd67bc868d805bfbc.jpg
/20251127/liga_chempionov-2057832520.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885913_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a56170112bd8f4e527006dea8106063e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хаби алонсо, винисиус жуниор, реал мадрид, олимпиакос (пирей), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Хаби Алонсо, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Олимпиакос (Пирей), Лига чемпионов УЕФА
Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами
Алонсо: главным для "Реала" было победить в Греции, снова испытать это чувство
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Хаби Алонсо после победы над греческим "Олимпиакосом" заявил, что для команды важно прервать серию без выигранных матчей.
В среду "Реал" в гостях обыграл "Олимпиакос" (4:3) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, прервав серию из трех матчей без побед.
«
"Главное было победить и вырваться из этой спирали падения. Снова испытать это чувство. Три очка очень важны для попадания в топ-8. Это была тяжелая победа, но она нам была нужна. Самое лучшее - это проявленный нами дух, наше желание выиграть. С самопожертвованием, сплоченностью и слаженной работой всех. Вот какой у нас был подход", - цитирует слова Алонсо с пресс-конференции As.
Также специалист отметил игру Винисиуса Жуниора. Ранее СМИ сообщали, что бразилец сообщил о нежелании продлевать контракт в ходе личной встречи с президентом "Реала" Флорентино Пересом после победы над "Барселоной" (2:1) 26 октября. В том матче бразилец выразил недовольство действиями Алонсо, который заменил его на 72-й минуте. Позднее Винисиус принес извинения игрокам, сотрудникам и президенту футбольного клуба за свое поведение.
«
"Мне очень жаль, что его гол не засчитали. Это было бы очень хорошо для него, мы говорили об этом вчера. Он еще обязательно забьет", - добавил тренер.
"Реал" выиграл четвертый матч при одном поражении в основном этапе Лиги чемпионов и занимает пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов.