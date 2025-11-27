Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
06:10 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/alonso-2057887529.html
Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами
Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Хаби Алонсо после победы над греческим "Олимпиакосом" заявил, что для команды важно прервать серию без... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T06:10:00+03:00
2025-11-27T06:10:00+03:00
футбол
спорт
хаби алонсо
винисиус жуниор
реал мадрид
олимпиакос (пирей)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885913_0:18:1080:626_1920x0_80_0_0_5bfd34d0dbe1006cd67bc868d805bfbc.jpg
/20251127/liga_chempionov-2057832520.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885913_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a56170112bd8f4e527006dea8106063e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хаби алонсо, винисиус жуниор, реал мадрид, олимпиакос (пирей), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Хаби Алонсо, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Олимпиакос (Пирей), Лига чемпионов УЕФА
Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами

Алонсо: главным для "Реала" было победить в Греции, снова испытать это чувство

© Соцсети "Реала"Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Соцсети "Реала"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Хаби Алонсо после победы над греческим "Олимпиакосом" заявил, что для команды важно прервать серию без выигранных матчей.
В среду "Реал" в гостях обыграл "Олимпиакос" (4:3) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, прервав серию из трех матчей без побед.
«
"Главное было победить и вырваться из этой спирали падения. Снова испытать это чувство. Три очка очень важны для попадания в топ-8. Это была тяжелая победа, но она нам была нужна. Самое лучшее - это проявленный нами дух, наше желание выиграть. С самопожертвованием, сплоченностью и слаженной работой всех. Вот какой у нас был подход", - цитирует слова Алонсо с пресс-конференции As.
Также специалист отметил игру Винисиуса Жуниора. Ранее СМИ сообщали, что бразилец сообщил о нежелании продлевать контракт в ходе личной встречи с президентом "Реала" Флорентино Пересом после победы над "Барселоной" (2:1) 26 октября. В том матче бразилец выразил недовольство действиями Алонсо, который заменил его на 72-й минуте. Позднее Винисиус принес извинения игрокам, сотрудникам и президенту футбольного клуба за свое поведение.
«
"Мне очень жаль, что его гол не засчитали. Это было бы очень хорошо для него, мы говорили об этом вчера. Он еще обязательно забьет", - добавил тренер.
"Реал" выиграл четвертый матч при одном поражении в основном этапе Лиги чемпионов и занимает пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
Эпизод матча Арсенала против Баварии в ЛЧ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Непобежденную "Баварию" прихлопнули в ЛЧ. Великий Нойер был худшим на поле
Вчера, 01:15
 
ФутболСпортХаби АлонсоВинисиус ЖуниорРеал МадридОлимпиакос (Пирей)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала