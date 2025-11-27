https://ria.ru/20251127/aljaska-2058193919.html
На Аляске произошло землетрясение
На Аляске произошло землетрясение - РИА Новости, 27.11.2025
На Аляске произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Аляске, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 27.11.2025
