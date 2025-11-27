https://ria.ru/20251127/akula-2057876396.html
В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину
В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину - РИА Новости, 27.11.2025
В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину
Женщина погибла, мужчина пострадал в результате нападения акулы в восточной австралийской провинции Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 27.11.2025
В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину
В Австралии женщина погибла, мужчина пострадал при нападении акулы
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Женщина погибла, мужчина пострадал в результате нападения акулы в восточной австралийской провинции Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал ABC
"Женщина погибла, мужчина получил серьезные раны в результате нападения акулы в Новом Южном Уэльсе", - говорится в материале.
По данным телеканала, находившиеся на берегу люди пытались помочь женщине, но она скончалась до прибытия медиков. Мужчина же был госпитализирован, он в критическом состоянии. Пляж, где произошел инцидент, впоследствии был закрыт для поиска акулы, совершившей нападение.