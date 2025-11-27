В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину

По данным телеканала, находившиеся на берегу люди пытались помочь женщине, но она скончалась до прибытия медиков. Мужчина же был госпитализирован, он в критическом состоянии. Пляж, где произошел инцидент, впоследствии был закрыт для поиска акулы, совершившей нападение.