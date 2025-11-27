Рейтинг@Mail.ru
В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 27.11.2025 (обновлено: 04:57 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/akula-2057876396.html
В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину
В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину - РИА Новости, 27.11.2025
В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину
Женщина погибла, мужчина пострадал в результате нападения акулы в восточной австралийской провинции Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:08:00+03:00
2025-11-27T04:57:00+03:00
в мире
новый южный уэльс
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149302/08/1493020885_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6e3c6ee34fa61c43c72e5ff2e20af7e2.jpg
https://ria.ru/20250902/akula-2038981002.html
новый южный уэльс
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149302/08/1493020885_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_8a07a35ca4c9084712f63fa0aa01772c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новый южный уэльс, австралия
В мире, Новый Южный Уэльс, Австралия
В Австралии акула убила женщину и серьезно ранила мужчину

В Австралии женщина погибла, мужчина пострадал при нападении акулы

© Fotolia / alexandro900Акула
Акула - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Fotolia / alexandro900
Акула. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Женщина погибла, мужчина пострадал в результате нападения акулы в восточной австралийской провинции Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал ABC.
"Женщина погибла, мужчина получил серьезные раны в результате нападения акулы в Новом Южном Уэльсе", - говорится в материале.
По данным телеканала, находившиеся на берегу люди пытались помочь женщине, но она скончалась до прибытия медиков. Мужчина же был госпитализирован, он в критическом состоянии. Пляж, где произошел инцидент, впоследствии был закрыт для поиска акулы, совершившей нападение.
Белая акула - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В США акула напала на восьмилетнего мальчика
2 сентября, 05:10
 
В миреНовый Южный УэльсАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала