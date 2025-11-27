https://ria.ru/20251127/akra-2058062927.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг А7 на уровне AА(RU)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг А7 на уровне AА(RU) - РИА Новости, 27.11.2025
АКРА подтвердило кредитный рейтинг А7 на уровне AА(RU)
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг платформы трансграничных платежей A7, созданной банком ПСБ, на уровне AA(RU), прогноз "стабильный",... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:41:00+03:00
2025-11-27T15:41:00+03:00
2025-11-27T15:45:00+03:00
компания «а7»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058062616_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_58603d2f29e7dcc8d9a2b459e84bd588.jpg
https://ria.ru/20251106/veksel-2053195187.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058062616_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_048bbb7535bf81d2612c80e5abf1efa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
компания «а7»
АКРА подтвердило кредитный рейтинг А7 на уровне AА(RU)
АКРА: кредитный рейтинг А7 подтвержден на уровне AА(RU)
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг платформы трансграничных платежей A7, созданной банком ПСБ, на уровне AA(RU), прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба компании.
Рейтинг AA присвоили платформе 1 октября 2025 года. Он служит оценкой кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости организации. Рейтинг отражает возможности компании выполнять долговые обязательства в срок и ее репутацию на рынке.
Платежная система А7 была основана в октябре 2024 года. Она помогает российскому бизнесу быстро и безопасно проводить международные платежи независимо от внешних ограничений. Сегодня через систему проходит почти 12% всех внешних торговых операций российского бизнеса, ею пользуются более 10 тысяч участников ВЭД. Ежедневно А7 проводит по всему миру свыше 1500 операций.