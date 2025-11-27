АКРА подтвердило кредитный рейтинг А7 на уровне AА(RU)

Рейтинг AA присвоили платформе 1 октября 2025 года. Он служит оценкой кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости организации. Рейтинг отражает возможности компании выполнять долговые обязательства в срок и ее репутацию на рынке.

Платежная система А7 была основана в октябре 2024 года. Она помогает российскому бизнесу быстро и безопасно проводить международные платежи независимо от внешних ограничений. Сегодня через систему проходит почти 12% всех внешних торговых операций российского бизнеса, ею пользуются более 10 тысяч участников ВЭД. Ежедневно А7 проводит по всему миру свыше 1500 операций.