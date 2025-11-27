Рейтинг@Mail.ru
АКРА подтвердило кредитный рейтинг А7 на уровне AА(RU)
15:41 27.11.2025 (обновлено: 15:45 27.11.2025)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг А7 на уровне AА(RU)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг А7 на уровне AА(RU)
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг платформы трансграничных платежей A7, созданной банком ПСБ, на уровне AA(RU), прогноз "стабильный",... РИА Новости, 27.11.2025
компания «а7»
АКРА подтвердило кредитный рейтинг А7 на уровне AА(RU)

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг платформы трансграничных платежей A7, созданной банком ПСБ, на уровне AA(RU), прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба компании.
Рейтинг AA присвоили платформе 1 октября 2025 года. Он служит оценкой кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости организации. Рейтинг отражает возможности компании выполнять долговые обязательства в срок и ее репутацию на рынке.
Платежная система А7 была основана в октябре 2024 года. Она помогает российскому бизнесу быстро и безопасно проводить международные платежи независимо от внешних ограничений. Сегодня через систему проходит почти 12% всех внешних торговых операций российского бизнеса, ею пользуются более 10 тысяч участников ВЭД. Ежедневно А7 проводит по всему миру свыше 1500 операций.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
А7 предложит бизнесу "золотой" вексель для трансграничных платежей
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
