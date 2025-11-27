Ковальчук рассказал об эффекте от "омоложения" корпусов реакторов АЭС

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Так называемый восстановительный отжиг одного корпуса реактора ВВЭР-1000 на АЭС и, как следствие, продление срока его эксплуатации позволяет атомной отрасли РФ получить экономический эффект в объеме свыше 160 миллиардов рублей, это результат передовых исследований, выполненных российскими специалистами и не имеющих аналогов в мире, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Только одна эта процедура в год дает экономию в 164 миллиарда рублей. Это результат фундаментальной деятельности, и этого опыта нет ни в одной стране мира", - сказал Ковальчук на сессии "От первой АЭС в России к глобальному технологическому лидерству" в рамках V Конгресса молодых ученых.

Корпус реактора – основной незаменяемый элемент ядерной энергетической установки, поэтому его ресурс является определяющим для срока эксплуатации атомного энергоблока. Охрупчивание металла сварных швов корпуса под действием нейтронного облучения – один из факторов, ограничивающих время службы реактора.

В Курчатовском институте в свое время была разработана уникальная технология, позволяющая с помощью отжига восстановить ресурсные характеристики металла корпуса реакторов типа ВВЭР более чем на 80%. Процедура отжига признана во всем мире как самый эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок.

Восстановительные отжиги в разные годы были проведены на некоторых реакторах типа ВВЭР-440 на разных АЭС. А в 2018 году таким образом впервые "омолодили" корпус реактора большой мощно сти ВВЭР- 1000 на первом энергоблоке Балаковской АЭС, продлив срок его эксплуатации на 23 года.