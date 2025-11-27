Рейтинг@Mail.ru
16:13 27.11.2025 (обновлено: 17:43 27.11.2025)
В аэропортах Махачкалы и Грозного сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Махачкалы и Грозного, сообщает Росавиация.
В аэропортах Махачкалы и Грозного сняли ограничения на полеты

Аэропорт "Северный" в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Аэропорт "Северный" в Грозном. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Махачкалы и Грозного, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Грозный ("Северный"), Махачкала ("Уйташ"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
