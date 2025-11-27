https://ria.ru/20251127/aeroport-2057901143.html
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения - РИА Новости, 27.11.2025
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.11.2025
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов