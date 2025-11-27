https://ria.ru/20251127/aeroport-2057861887.html
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T00:17:00+03:00
2025-11-27T04:47:00+03:00
безопасность
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
тамбов
2025
