Житель Нижнего Тагила получил 9,5 года колонии за убийство друга - РИА Новости, 26.11.2025
11:10 26.11.2025
Житель Нижнего Тагила получил 9,5 года колонии за убийство друга
Житель Нижнего Тагила получил 9,5 года колонии за убийство друга - РИА Новости, 26.11.2025
Житель Нижнего Тагила получил 9,5 года колонии за убийство друга
Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил местного жителя к 9,5 годам колонии за то, что всадил нож в спину другу и расчленил его электропилой
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний тагил
свердловская область
россия
Новости
происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Нижнего Тагила получил 9,5 года колонии за убийство друга

Расчленивший друга электропилой житель Нижнего Тагила получил 9,5 года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил местного жителя к 9,5 годам колонии за то, что всадил нож в спину другу и расчленил его электропилой, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, в июне 58-летний Олег Ласкин находился в доме в одном из коллективных садов Нижнего Тагила, там вместе со знакомым распивал алкоголь. Завязалась ссора, во время которой потерпевший высказал в адрес фигуранта угрозу убийством. За это Ласкин ударил оппонента, тот упал, а когда он хотел выбежать из дома, то всадил ему в спину нож.
"Ласкин, желая скрыть следы совершенного преступления, электрической пилой отчленил руки, ноги, голову и нижнюю часть туловища потерпевшего. Отчлененные части тела обвиняемый упаковал в мешки, которые вынес из дома, один из которых выбросил в водоем, а остальные вывез в поле", – говорится в сообщении.
"Мужчина признан виновным в убийстве. Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновному наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – уточнили в ведомстве.
Суд взыскал с фигуранта в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда на два миллиона рублей. По данным регионального управления СК РФ, по результатам судебной психиатрической экспертизы его признали вменяемым.
ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
