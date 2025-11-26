https://ria.ru/20251126/zhitel-2057626249.html
Житель Нижнего Тагила получил 9,5 года колонии за убийство друга
Житель Нижнего Тагила получил 9,5 года колонии за убийство друга - РИА Новости, 26.11.2025
Житель Нижнего Тагила получил 9,5 года колонии за убийство друга
Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил местного жителя к 9,5 годам колонии за то, что всадил нож в спину другу и расчленил его электропилой, сообщила... РИА Новости, 26.11.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил местного жителя к 9,5 годам колонии за то, что всадил нож в спину другу и расчленил его электропилой, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, в июне 58-летний Олег Ласкин находился в доме в одном из коллективных садов Нижнего Тагила
, там вместе со знакомым распивал алкоголь. Завязалась ссора, во время которой потерпевший высказал в адрес фигуранта угрозу убийством. За это Ласкин ударил оппонента, тот упал, а когда он хотел выбежать из дома, то всадил ему в спину нож.
"Ласкин, желая скрыть следы совершенного преступления, электрической пилой отчленил руки, ноги, голову и нижнюю часть туловища потерпевшего. Отчлененные части тела обвиняемый упаковал в мешки, которые вынес из дома, один из которых выбросил в водоем, а остальные вывез в поле", – говорится в сообщении.
"Мужчина признан виновным в убийстве. Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновному наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – уточнили в ведомстве.
Суд взыскал с фигуранта в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда на два миллиона рублей. По данным регионального управления СК РФ
, по результатам судебной психиатрической экспертизы его признали вменяемым.