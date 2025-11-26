https://ria.ru/20251126/zhaparov-2057674861.html
Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии
Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии - РИА Новости, 26.11.2025
Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии
В Киргизии сохраняется бережное отношение к русскому языку, сообщил киргизский лидер Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ... РИА Новости, 26.11.2025
Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии
Жапаров: в Киргизии сохраняется бережное отношение к русскому языку