Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии

БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. В Киргизии сохраняется бережное отношение к русскому языку, сообщил киргизский лидер Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.