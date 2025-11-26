Рейтинг@Mail.ru
Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/zhaparov-2057674861.html
Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии
Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии - РИА Новости, 26.11.2025
Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии
В Киргизии сохраняется бережное отношение к русскому языку, сообщил киргизский лидер Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:44:00+03:00
2025-11-26T12:44:00+03:00
в мире
киргизия
россия
бишкек
садыр жапаров
владимир путин
чингиз айтматов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015829074_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d21ab686a351c8c57c14a987db1eda3.jpg
https://ria.ru/20250705/kirgiziya-2027356214.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015829074_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_810cf375398f0bc66348385f97409a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, россия, бишкек, садыр жапаров, владимир путин, чингиз айтматов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), одкб
В мире, Киргизия, Россия, Бишкек, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Чингиз Айтматов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ОДКБ
Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии

Жапаров: в Киргизии сохраняется бережное отношение к русскому языку

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. В Киргизии сохраняется бережное отношение к русскому языку, сообщил киргизский лидер Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.
"В Кыргызстане сохраняется бережное отношение к русскому языку, языку не только Пушкина, Толстого, но и нашего великого писателя Чингиза Айтматова. Свою высокую востребованность демонстрирует гуманитарный проект "Русский учитель за рубежом", в рамках которого в регионах Кыргызстана учителя из России помогают в изучении русского языка. Много совместных проектов по линии "Россотрудничества" и АНО "Евразия" имеют важное значение для социальной сферы страны", - заявил Жапаров.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Жапаров заявил, что Киргизия нуждается в русском языке
5 июля, 12:08
 
В миреКиргизияРоссияБишкекСадыр ЖапаровВладимир ПутинЧингиз АйтматовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала