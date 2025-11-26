Рейтинг@Mail.ru
Жапаров отметил роль российской базы в Канте в поддержании стабильности
12:34 26.11.2025
Жапаров отметил роль российской базы в Канте в поддержании стабильности
Жапаров отметил роль российской базы в Канте в поддержании стабильности
Российская военная база в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление безопасности республики и всего региона, заявил президент РФ Владимир Путин.
Жапаров отметил роль российской базы в Канте в поддержании стабильности

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Российская военная база в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление безопасности республики и всего региона, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С обеих сторон отмечалось, что размещенная в Киргизии объединенная российская военная база вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики и вообще в обеспечение безопасности и стабильности во всей Центральной Азии", - сказал Путин по итогам российско-киргизских переговоров.
Президент Киргизии назвал важный итог договоренностей с Путиным
