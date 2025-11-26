Жапаров рассказал об итогах переговоров с Путиным

БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным широкий комплекс вопросов, а также отметил поступательное движение.

"Мы обсудили широкий комплекс вопросов. По ключевым вопросам международной и региональной повестки мы имеем схожие подходы", - сказал он.