https://ria.ru/20251126/zhaparov-2057667216.html
Жапаров рассказал об итогах переговоров с Путиным
Жапаров рассказал об итогах переговоров с Путиным - РИА Новости, 26.11.2025
Жапаров рассказал об итогах переговоров с Путиным
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным широкий комплекс вопросов, а также отметил поступательное движение. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:27:00+03:00
2025-11-26T12:27:00+03:00
2025-11-26T13:09:00+03:00
киргизия
россия
владимир путин
в мире
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057632965_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_1493f09a8a3a0733fea2497dccc991c6.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057674302.html
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057632965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64067fc222594abbdd0de7e6fce175e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, владимир путин, в мире, садыр жапаров
Киргизия, Россия, Владимир Путин, В мире, Садыр Жапаров
Жапаров рассказал об итогах переговоров с Путиным
Жапаров обсудил с Путиным широкий комплекс вопросов