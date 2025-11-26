Жапаров рассказал о торговом партнерстве России и Киргизии

БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии, Бишкек высоко ценит поддержку Москвы в в энергетических и инфраструктурных проектах, сообщил в среду в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным киргизский президент Садыр Жапаров.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
"Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана. А интеграция в рамках ЕАЭС открывает новые горизонты в кооперации, инновации и инвестициях. Мы высоко ценим российскую поддержку в развитии инфраструктурных, энергетических, промышленных и гуманитарных инициатив. В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1800, что в три раза больше, чем несколько лет назад", - заявил Жапаров.
По словам главы киргизского государства, особое значение имеет сотрудничество в сфере образования, культуры и миграционной политики.
"Сотни тысяч граждан Кыргызстана работают в России и вносят посильный вклад в развитие экономики обеих стран", - отметил он.