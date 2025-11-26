Жапаров рассказал о торговом партнерстве России и Киргизии

БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии, Бишкек высоко ценит поддержку Москвы в в энергетических и инфраструктурных проектах, сообщил в среду в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным киргизский президент Садыр Жапаров.