10:49 26.11.2025
Жапаров рассказал о торговом партнерстве России и Киргизии
экономика
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
экономика, россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Киргизия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ, Евразийский экономический союз
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии, Бишкек высоко ценит поддержку Москвы в в энергетических и инфраструктурных проектах, сообщил в среду в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным киргизский президент Садыр Жапаров.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
"Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана. А интеграция в рамках ЕАЭС открывает новые горизонты в кооперации, инновации и инвестициях. Мы высоко ценим российскую поддержку в развитии инфраструктурных, энергетических, промышленных и гуманитарных инициатив. В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1800, что в три раза больше, чем несколько лет назад", - заявил Жапаров.
По словам главы киргизского государства, особое значение имеет сотрудничество в сфере образования, культуры и миграционной политики.
"Сотни тысяч граждан Кыргызстана работают в России и вносят посильный вклад в развитие экономики обеих стран", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин заявил о росте российских инвестиций в Киргизию
