Рейтинг@Mail.ru
Россия остается для Киргизии добрым другом, заявил Жапаров - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 26.11.2025 (обновлено: 10:40 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/zhaparov-2057609525.html
Россия остается для Киргизии добрым другом, заявил Жапаров
Россия остается для Киргизии добрым другом, заявил Жапаров - РИА Новости, 26.11.2025
Россия остается для Киргизии добрым другом, заявил Жапаров
Россия для Киргизии неизменно остается стратегическим союзником и добрым другом, сообщил в среду на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным киргизский... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:25:00+03:00
2025-11-26T10:40:00+03:00
киргизия
россия
москва
в мире
садыр жапаров
бишкек
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057481178_0:403:2664:1902_1920x0_80_0_0_51bcdd7a37496179c8279ae1de5596b4.jpg
https://ria.ru/20251126/kirgiziya-2057613416.html
киргизия
россия
москва
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057481178_0:25:2664:2023_1920x0_80_0_0_69adb9e60a2caeae9dd0b2a53d3c4642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, москва, в мире, садыр жапаров, бишкек, александр лукашенко, владимир путин, одкб
Киргизия, Россия, Москва, В мире, Садыр Жапаров, Бишкек, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ОДКБ
Россия остается для Киргизии добрым другом, заявил Жапаров

Жапаров назвал Россию добрым другом и союзником для Киргизии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Россия для Киргизии неизменно остается стратегическим союзником и добрым другом, сообщил в среду на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным киргизский президент Садыр Жапаров.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
"Сегодня Россия для Кыргызстана была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом, и, конечно же, мы неизменно высоко ценим крепкие многогранные отношения с братской Россией", - заявил Жапаров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин заявил о рекордном росте товарооборота с Киргизией
10:37
 
КиргизияРоссияМоскваВ миреСадыр ЖапаровБишкекАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала