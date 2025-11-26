Премьер Албании слушал выступление Зеленского, схватившись за голову

"Коалиция желающих" образовалась в марте 2025 года. Это группа стран, нацеленных на усиление поддержки Украины. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен называл ее "коалицией ожидающих", подчеркнув, что ее участники не добились никакого прогресса. Украинский постпред при ООН Андрей Мельник жаловался на то, что союзники прислушиваются к Киеву все меньше.