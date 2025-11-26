Рейтинг@Mail.ru
09:32 26.11.2025 (обновлено: 14:01 26.11.2025)
Премьер Албании слушал выступление Зеленского, схватившись за голову
Премьер Албании слушал выступление Зеленского, схватившись за голову
в мире, украина, албания, эди рама
В мире, Украина, Албания, Эди Рама
Премьер Албании слушал выступление Зеленского, схватившись за голову

Кадр трансляции видеоконференции "коалиции желающих"
Кадр трансляции видеоконференции "коалиции желающих"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама слушал речь Владимира Зеленского перед "коалицией желающих", схватившись за голову.
Встреча прошла накануне в формате видеоконференции, запись Зеленский опубликовал в Telegram-канале. На кадрах видно, что Рама большую часть выступления главы киевского режима просидел, держась за голову. В конце он убрал руку и опустил голову так, что его лица не было видно.
"Коалиция желающих" образовалась в марте 2025 года. Это группа стран, нацеленных на усиление поддержки Украины. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен называл ее "коалицией ожидающих", подчеркнув, что ее участники не добились никакого прогресса. Украинский постпред при ООН Андрей Мельник жаловался на то, что союзники прислушиваются к Киеву все меньше.

В ходе видеоконференции обсуждались переговоры об урегулировании украинского конфликта, в том числе послевоенные гарантии безопасности для Киева Украине. В созвоне впервые принял участие госсекретарь США Марк Рубио. По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон высказался против ограничения численного состава ВСУ, которое предлагалось в американском мирном плане, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности вместе с Евросоюзом использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. По информации зарубежных СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры, на которых американские чиновники обсудили план с представителями Киева, европейская сторона также предложила свои поправки.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
